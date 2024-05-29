Литва выделяет Украине 13,5 млн евро на закупку современных радаров, — СМИ

В 2024 году Литва купит для Украины четыре радара. Они усилят оповещение, визуальное предупреждение и возможность уничтожения вражеских воздушных объектов.

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В среду, 29 мая, правительство Литвы выделило дополнительных 13,5 млн евро на закупку радаров для Украины. Об этом пишет издание Delfi.

По словам министра обороны страны Лауринаса Кащюнаса, правительство приняло официальное решение выделить дополнительно 13,5 млн на закупку радаров.

"Это, без сомнения, укрепит систему оповещения в Украине", – заявил министр, добавив, что таким образом Вильнюс присоединяется к коалиции по противовоздушной обороне, инициированной Германией.

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Лауринас Кащюнас также заявил, что Литва в 2024 году намерена приобрести для Украины не один, а несколько радаров.

"Цель в этом году — четыре. Они усилят оповещение, визуальное предупреждение, а затем и возможность уничтожения всех воздушных объектов", – отметил министр обороны.

Затем, по его словам, Литва продолжит закупку радаров, потому что они нужны Украине, которая, отметил чиновник, сама озвучила потребности.

Как пишет Delfi, ссылаясь на данные Минобороны, Литва уже передала Киеву радиолокационные станции дальнего обнаружения советского типа П-18, системы Stinger, пусковые установки NASAMS, морские радары, зенитные орудия L-70 с боекомплектом, вертолеты Ми-8 и другое оборудование.

Напомним, 17 мая стало известно, что Литва закупит для Сил обороны Украины шесть радиолокационных станций Amber-1800, предназначенных для обнаружения воздушных объектов.