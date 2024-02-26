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Диджитал Российско-украинская война

Нидерланды передали Украине "невидимые" радары VERA-NG: как помогут против дронов и ракет РФ

Нидерланды радары VERA-NG
Фото: ERA | Радар VERA-NG

Радар находит почти все цели в очень широком диапазоне частот. Нулевое излучение делает радиолокационные станции "невидимыми" для вражеских средств обнаружения.

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Нидерланды передали Украине радиолокационные станции VERA-NG, способные вести до 200 целей в радиусе 400 км. На это указывает перечень предоставленной техники в сообщении министра обороны страны Кайсы Оллонгрен в социальной сети X Twitter.

О намерении приобрести радары VERA-NG для Украины министр обороны Нидерландов сообщала летом 2024 года. Они будут использоваться для обнаружения, локализации, отслеживания и идентификации целей в воздухе, на земле и на море. Предварительно речь шла о передаче 4 станций общей стоимостью 150 миллионов евро.

Нидерланды радары VERA-NG Fullscreen
Перечень военной помощи Нидерландов
Фото: X (Twitter)

Комплексы VERA-NG производит чешская компания ERA. Радар с 360-градусным охватом обнаруживает цели на расстоянии 400 км с точностью до 20 м. Станция работает в частотном диапазоне 87,5 МГц до 18 ГГц и может сопровождать до 200 целей при любой погоде.

VERA-NG радар Fullscreen
Радиолокационная танция VERA-NG
Фото: ERA

По данным производителя, в составе VERA-NG одна центральная приемно-обрабатывающая станция и три боковых приемных станции с рабочими местами оператора. Расчеты системы передают силам ПВО данные об обнаруженных целях с параметрами дальности, азимута и высоты. Система имеет нулевое излучение, что делает ее "невидимой" для средств обнаружения: ее трудно идентифицировать во время работы.

VERA NG радар Fullscreen
Радары VERA-NG, инфографика
Фото: АрміяInform

Возможности VERA-NG

  • Мультистатическая система пассивного наблюдения;
  • Высокоточная локализация цели (2D, 3D) по принципу TDOA превосходит имеющиеся пеленгаторы;
  • Отслеживание целей в реальном времени, включая беспилотные летательные системы; Точное измерение параметров сигнала;
  • Обработка сигнала импульса и непрерывной волны;
  • Анализ ELINT (межимпульсный и внутриимпульсный);
  • Автоматическая идентификация целей;
  • Раскладные или стационарные варианты.
Видео о возможностях VERA-NG от производителя

Характеристики

  • Диапазон частот — 87,5 МГц — 18 ГГц;
  • Мгновенная пропускная способность — до 1000 МГц;
  • Радиус — до 400 км;
  • Мгновенное поле зрения — 120º (поле обзора 360º);
  • Точность азимута — 0,01º;
  • Возможность отслеживания — 2D/3D;
  • Одновременное отслеживание — 200 объектов в реальном времени;
  • Обработка сигналов — общие импульсные сигналы (радары, каналы передачи данных и т.д.), непрерывные сигналы, помехи, SIF/IFF, ADS-B;
  • Целевая емкость библиотеки — 10 000 целей;
  • Совместимость со стандартами — UFE (AST 248, 249), AST 34, 48, 62, XML (выборочный отчет);
  • Экологические условия — STANAG 4370-A1, A2, A3, B1, B2, B3, C0, C1
  • ЭМС MIL-STD-461F.

Напомним, также Нидерланды готовятся передать Украине 18 истребителей F-16. Об этом в декабре 2023 года сообщил президент Владимир Зеленский.