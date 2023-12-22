Нидерланды готовят первую партию из 18 истребителей F-16 для ВВС Украины, — Зеленский

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что предоставление F-16 является одним из важнейших элементов договоренностей о военной поддержке Украины.

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Премьер Нидерландов Марк Рютте проинформировал власти Украины о решении подготовить к отправке первую партию из 18 истребителей F-16. Об этом 22 декабря сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter (Х).

Глава государства обсудил с премьером Нидерландов последние события на фронте и ситуацию в Черном море, а также потребности Вооруженных сил Украины в средствах противовоздушной обороны, артиллерии и боеприпасов.

"Мы договорились продолжить совместную работу над гарантиями безопасности в соответствии с Вильнюсской декларацией G7. Мы также обсудили следующее заседание Формулы мира и усилия по дальнейшей консолидации международной поддержки украинского видения справедливого мира", — отметил Зеленский.

Украинский лидер поблагодарил правительство Нидерландов за решение подготовить первую партию истребителей в количестве 18 машин для украинских ВВС.

В свою очередь Рютте сообщил, что предоставление F-16 является одним из важнейших элементов договоренностей о военной поддержке Украины.

"Помимо разрешения на экспорт, для осуществления поставки необходимо соблюсти ряд других критериев, включая требования к персоналу и инфраструктуре", — отметил премьер.

По его словам, данное событие подтверждает неизменную приверженность Нидерландов оказанию Украине поддержки, необходимой для ответа на продолжающуюся российскую агрессию.

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Напомним, 19 декабря спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что украинские летчики продолжают обучение на американских истребителях F-16 на территории западных стран. Полковник уточнил, что в их число входят США, Дания и Великобритания.