Нідерланди готують першу партію з 18 винищувачів F-16 для ВПС України, — Зеленський

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що надання F-16 є одним із найважливіших елементів домовленостей про військову підтримку України.

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Прем'єр Нідерландів Марк Рютте поінформував владу України про рішення підготувати до відправлення першу партію з 18 винищувачів F-16. Про це 22 грудня повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Twitter (Х).

Глава держави обговорив із прем'єром Нідерландів останні події на фронті та ситуацію в Чорному морі, а також потреби Збройних сил України в засобах протиповітряної оборони, артилерії та боєприпасів.

"Ми домовилися продовжити спільну роботу над гарантіями безпеки відповідно до Вільнюської декларації G7. Ми також обговорили наступне засідання Формули миру та зусилля щодо подальшої консолідації міжнародної підтримки українського бачення справедливого миру", — зазначив Зеленський.

Український лідер подякував уряду Нідерландів за рішення підготувати першу партію винищувачів у кількості 18 машин для українських ВПС.

Зі свого боку Рютте повідомив, що надання F-16 є одним із найважливіших елементів домовленостей про військову підтримку України.

"Крім дозволу на експорт, для здійснення постачання необхідно дотриматися низки інших критеріїв, включно з вимогами до персоналу та інфраструктури", — зазначив прем'єр.

За його словами, ця подія підтверджує незмінну прихильність Нідерландів наданню Україні підтримки, необхідної для відповіді на російську агресію, що триває.

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Нагадаємо, 19 грудня спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що українські льотчики продовжують навчання на американських винищувачах F-16 на території західних країн. Полковник уточнив, що до їхнього числа входять США, Данія і Великобританія.