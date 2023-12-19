"Делікатні літаки": експерти назвали ключову проблему ефективного застосування F-16 в Україні

На думку деяких фахівців, через особливості конструкції винищувача, а саме, розміщення повітрозабірника, F-16 буде проблематично експлуатувати на українських аеродромах. Однак авіація може бути розміщена в сусідніх з Україною країнах.

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Науковий співробітник Вашингтонського центру Стімсона у США Келлі Гріко назвала одну з основних проблем у застосуванні винищувачів F-16 Viper в Україні. За її словами, для такого "делікатного" літака потрібна добре підготовлена злітно-посадкова смуга, а українські смуги не пристосовані для посадки та зльоту західної машини. Про це йдеться в матеріалі оглядачів агентства Reuters.

Гріко зазначила, що F-16 має великий нижній повітрозабірник, який може заковтувати уламки землі на недоглянутих злітно-посадкових смугах, що часто зустрічаються в Україні. Навпаки в цьому відношенні більш практичні, наприклад МіГ-29, які мають два повітрозабірники, що розташовані високо з боків фюзеляжу — така конструкція дає змогу уникнути потрапляння до них сміття з подальшим ушкодженням двигуна.

Щоб компенсувати це, українські служби повинні ретельно прочісувати поверхню злітно-посадкових смуг, що є складним завданням у розпал війни, пояснила Гріко.

Таку ж думку висловив експерт Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Джастін Бронк у доповіді, опублікованій виданням Business Insider.

"Вам доведеться виконати велику роботу, щоб привести ці українські злітно-посадкові смуги старого радянського зразка до стану, досить чистого для використання F-16 без високого ризику потрапляння уламків сторонніх предметів і пошкодження двигунів", — зазначив Бронк.

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Звісно ж винищувачі можуть бути розміщені на авіабазах сусідніх з Україною країн, однак такі кроки Москва розцінить як участь цих країн у збройному конфлікті на території України. Про це днями заявив глава делегації РФ на переговорах у Відні з питань військової безпеки та контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов. За його словами, Росія готова вжити жорстких заходів, якщо аеродроми НАТО в Польщі, Словаччині та Румунії стануть стартовим майданчиком для винищувачів, переданих Києву. А це може призвести до "серйозних наслідків", пригрозив Гаврилов.

Нагадаємо, 6 грудня представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що постачання Україні винищувачів F-16 збільшать ризики прямого військового зіткнення блоку НАТО з Росією. За її словами, якщо бойова авіація західних країн з'явиться в Україні, то вона стане "законною метою" для російських збройних сил.