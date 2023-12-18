З балістикою не допоможуть: Ігнат пояснив, навіщо Україні винищувачі F-16 (відео)
Зі слів речника Повітряних слів, винищувачі не зможуть працювати проти балістичних ракет. Однак без цих літаків "дуже важко" наземним військам.
Винищувачі F-16, які Україні мають надати партнери, не допоможуть збивати балістичні ракети. Проте це не означає, що вони не будуть корисними для Збройних сил. Про це в ефірі телемарафону 18 грудня розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"F-16 навряд чи буде якось допомагати у боротьбі з балістикою. Балістика — це наземні установки, які можуть у будь-якій точці спрацювати й випустити ракету", — пояснив військовий.
Він наголосив, що винищувачі не зможуть працювати проти балістичних ракет. Однак літаки F-16 здатні знищувати аеродинамічні цілі, а також працювати по наземних і надводних цілях.
"Очікуємо на літаки, які будуть спроможні дати відсіч російській авіації. Нам потрібна перевага в повітрі, без переваги в повітрі дуже важко наземним військам", — зазначив Ігнат.
Він повідомив, що наразі новин стосовно F-16 немає. Тривають навчання українських льотчиків.
Нагадаємо, командир екіпажу гелікоптера Мі-8 з позивним "Гуцул" розповів, як саме F-16 "посунуть" російську авіацію.
Раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат спростував інформацію про те, що F-16 не вплинуть на ситуацію на фронті. З його слів, винищувачі мають працювати в єдиній системі ППО та єдиному механізмі Сил оборони.