Є умова: Бельгія підтвердила намір передати Україні винищувачі F-16

За підсумками зустрічі міністра оборони Рустема Умерова з бельгійською колегою Людівін Дедондер стало відомо, що сторони готові почати процес налаштування шляхів постачання боєприпасів, запчастин і техобладнання для винищувачів.

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Бельгія підтвердила свій намір передати Україні багатоцільові винищувачі F-16 з метою забезпечення захисту повітряного простору. Однак за умовами угоди, літаки можуть бути передані не раніше 2025 року. Крім того, передбачено й навчання українських пілотів. Про це йшлося на зустрічі міністра оборони Рустема Умерова з бельгійською колегою Людівін Дедондер, передає преслужба українського оборонного відомства.

Говорячи про постачання необхідного обладнання з боку Бельгії, Умеров висловив подяку країні-партнеру за постійну підтримку і широку участь у зміцненні оборонних сил України.

За його словами, зараз сторонам потрібно почати процес налаштування шляхів постачання боєприпасів, запчастин і техобладнання для F-16.

"Бельгія підтверджує наміри передати Україні літаки F-16 у 2025 році", — зазначили в Міноборони.

Під час зустрічі Умеров і Дедондер також обговорили можливість прийняти представників бельгійського оборонно-промислового комплексу в Україні на початку 2024 року. Загальний обсяг техдопомоги ЗСУ від Брюсселя становить понад €320 мільйонів.

Нагадаємо, 29 листопада генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою перед Радою Україна-НАТО повідомив, що винищувачі F-16 допоможуть збільшити втрати окупантів і зміцнити українську протиповітряну оборону, але не зламають ситуацію на полі бою.

20 листопада військовий оглядач Денис Попович заявив, що Україна може отримати винищувачі F-16 у першій половині 2024 року. Він зазначив, що рішення про надання літаків уже ухвалено.

Також 21 листопада в OSINT-команді Tatarigami-UA заявили, що винищувачі F-16 з ракетами AIM-120D зможуть зменшити загрозу з боку Повітряно-космічних сил РФ. У результаті ЗСУ зможуть боротися з ворожими літаками, які не зможуть уникати зони дії ППО.