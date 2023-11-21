Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна

Які ракети знадобляться українським F-16, щоб захиститись від КАБ-500 та ударних Ка-52

ракети для f-16
AIM-120 AMRAAM зможуть уражати російські літаки, які зараз безкарно запускають КАБи

Українській армії потрібні сучасні крилаті ракети, щоб мати змогу завойовувати паритет на локальних ділянках фронту.

Related video

Українські льотчики опановують винищувачі F-16. Тим часом на фронті РФ має перевагу у застосуванні корегованих авіабомб ФАБ-500 з комплектом крил УМПК. Окрім цього, складнощі створює гелікоптер Ка-52. У OSINT-команді Tatarigami-UA проаналізували, як F-16 зможуть повпливати на ситуацію в повітрі.

Аналітики зазначають, що на фронті змінюються події. У російських військ більше авіабомб КАБ-500, які дають змогу ворогу уражати цілі на відстані майже 60 км без загрози потрапити в зону дії української ППО. Авіабомби є спробою РФ компенсувати втрати в артилерії та зменшення запасів боєприпасів. Також таким заходом є FPV-дрони, яких стає все більше з двох боків.

бомби рф Fullscreen
ФАБ-500 з комплектом УМПК

Російські авіабомби є серйозною загрозою, оскільки мають вибухівки від 100 до 700 кг. Україні бракує засобів ППО, щоб можна було прикривати війська від КАБів. Відтак рішенням, на думку аналітиків, можуть бути F-16 з ракетами AIM-120D. Їхня робоча дальність складає понад 100 км. Винищувачі F-16 зможуть зменшити загрозу з боку Повітряно-космічних сил РФ.

Україна зможе боротися з російськими літаками, які не зможуть уникати зони дії ППО, бо їх дістануть ракети AIM-120D. Окрім цього, ЗСУ так зможуть вирішити проблеми, які приносять гелікоптери з протитанковими ракетами ЛМУР або "Вихрь".

У підсумку автор вважає, що у війні ні Україна, ні Росія не зможуть завоювати панування у повітрі через високу насиченість системами ППО. Цінність F-16 буде полягати в тому, що він зможе атакувати російські бомбардувальники на конкретному відрізку фронту. Відтак Сили оборони зможуть отримати сприятливу ситуацію або навіть тимчасове панування на конкретній місцевості під час наступальних операцій. Відтак, окрім AIM-120D, літаки треба оснастити крилатими ракетами AGM-158 JASSM та крилатими авіабомбами AGM-154 JSOW.

Нагадаємо, 20 листопада в Міноборони створили структуру для інтеграції винищувачів F-16 в систему Повітряних сил.

19 листопада в Повітряних силах розказали, як F-16 повпливають на хід бойових дій в Україні.