У Міноборони створили спеціальну структуру для інтеграції F-16 у систему ЗСУ

За словами заступника міністра оборони Олександра Павлюка, метою програми є організація всебічного забезпечення безперервного процесу інтеграції багатоцільового літака F-16 у загальну Сил оборони України.

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У Міністерстві оборони України створено спеціальний підрозділ для інтеграції та використання літаків F-16, відомий як "Офіс-61", що включає в себе низку етапів розгортання та охоплює кілька напрямків діяльності. Про це заявив перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк у Facebook.

"Взяв участь у конференції за участю західних партнерів у Копенгагені (Данія), де презентував концепцію "Офісу-61" — спеціально створеної при Міністерстві оборони України структури, основною метою якої є організація всебічного забезпечення безперервного процесу інтеграції багатоцільового літака F-16 у загальну Сил оборони України", — розповів він.

Генерал додав, що процес впровадження програми "Офіс-61" здійснюватиметься у два етапи:

"Швидкий трек", розрахований до кінця 2024 року;

"Масштабування".

Основними напрямками роботи "Офісу-61" стануть:

підтримка і розвиток інфраструктури аеродромів (авіаційних баз);

всебічний захист аеродромної інфраструктури, включно із системою ППО;

відбір і навчання льотного складу та іншого авіаційного персоналу;

підтримка життєвого циклу літаків і логістичний супровід;

міжнародна комунікація та інші юридичні, фінансові, безпекові та адміністративні функції.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 15 листопада заявив про відправлення українських пілотів на тренувальні місії на винищувачах F-16. Навчання ведеться "мінімальними" групами.

У Повітряних силах ЗСУ раніше спростували відомості про початок навчання пілотів на винищувачах F-16 у румунському навчальному центрі. На території комплексу лише почали будувати фундамент.