Центр у Румунії тільки будується: навчання на F-16 не починалися, — Ігнат (відео)

За інформацією речника Повітряних сил, у центрі тільки залили фундамент. Однак туди вже перемістили 5 винищувачів із Нідерландів, для того щоб ті якнайшвидше перейшли на нові — F-35.

Related video

Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат спростував інформацію про початок навчання українських пілотів на багатоцільових винищувачах F-16 у Румунії. Про це він заявив у понеділок, 13 листопада, в ефірі ток-шоу "На часі" на каналі "Ми-Україна".

Ігнат уточнив, що наразі в навчальному центрі в Румунії тільки розпочали будівництво фундаменту, і жодних навчань не проводять.

"Жодні навчання не починаються в Румунії. Щодо центру: іноді заяви іноземних партнерів потрібно розглядати під іншим кутом. Ось передали Нідерланди 5 літаків. Вони передали першу партію в майбутній центр, який формується, який будується, там фундамент тільки залили, наскільки мені відомо. Є там злітно-посадкова смуга, але поки що жодної мови про навчання українських пілотів не йдеться", — розповів Ігнат.

За його словами, йдеться лише про передачу п'яти винищувачів у навчальний центр, які Нідерланди відправили Україні у зв'язку з переходом на нові літаки — F-35.

"Зрозуміло, чому вони це роблять. Тому що вони переходять на F-35, їм потрібно інструкторів, наземний склад швидше залучати до цього процесу, до F-35. Їм же F-16 не потрібно утримувати. За них потрібно платити кошти, за їхнє утримання. Тим паче взимку, обслуговування, так далі. Тому вони якнайшвидше передали їх до Румунії, відрапортували: "Ось ми свої зобов'язання виконали, ми передаємо першу партію F-16 у центр". У майбутній центр, який формується, який будується", — додав Ігнат.

Дивитися з 1:09:34

Що відомо про навчальний центр для українських пілотів у Румунії

13 листопада стало відомо, що на військово-повітряній базі Фетешть в Румунії відкривається Європейський навчальний центр. Німецьке видання DW повідомило, що українські пілоти починають навчання на винищувачах F-16 у цьому центрі. Повідомлялося, що навчання в центрі, розташованому за 150 кілометрів на схід від Бухареста, триватиме близько шести місяців.

Раніше, 7 листопада, повідомлялося, що перша партія винищувачів F-16 з Нідерландів прибула до Румунії з метою навчання українських пілотів. У найближчому майбутньому планується відкриття навчального центру, де проводитимуться тренування льотчиків.

Нагадаємо, 30 жовтня Юрій Ігнат заявляв, що Україні потрібно 150 літаків F-16 і Gripen, щоб "закрити" повітряний простір. Літаки надійдуть на озброєння не раніше весни 2024 року.