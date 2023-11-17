Бояться поставок винищувачів F-16. Навіщо ЗС РФ дали нове завдання літаку А-50

Група пілотів ЗСУ освоює західну авіацію, а росіяни вже шукають способи протидії. Грізною зброєю може бути зв'язка розвідувальних літаків з комплексами С-400, але творці F-16 передбачили багато рівнів захисту. Фокус з'ясовував, чи загрожують передовим літакам радянські військові технології.

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Можливі поставки західних винищувачів ЗСУ змушують російських окупантів шукати відповідні рішення. ЗС РФ намагаються побудувати бойову зв'язку з літаків дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛО) А-50 і зенітно-ракетних комплексів С-400, попередила британська військова розвідка.

Використання літака ДРЛО для виявлення цілей над Україною і наведення зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) С-400 входить у єдине завдання з протидії впливу винищувачів, переданих Україні її союзниками, підкреслюють розвідники.

У лютому цього року російський літак А-50, який базувався в Білорусі, був атакований безпілотником

"Росія могла прискорити інтеграцію А-50 і С-400. Наступний крок буде вельми ризикованим: окупанти спробують розмістити розвідлітак ближче до лінії фронту", — зазначили в Міноборони Великої Британії.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат не побачив новизни в цій зв'язці. За його словами, росіяни використовують А-50 для стеження за цілями з перших днів повномасштабної війни. Раніше його запускали ближче до кордонів на півночі України, а зараз він літає переважно в акваторії Чорного та Азовського морів.

"Не знаю, як можна його там із С-400 [поєднати]... Це командний пункт, пункт управління в повітрі, що забезпечує інформацією російські підрозділи. Він [літак] це вже робить із перших днів війни", — роз'яснив Ігнат.

Наскільки С-400 небезпечні для західних винищувачів?

Російські комплекси С-400 самі вистежують і вражають винищувачі на відстані понад 200 кілометрів. Але якщо F-16 пролетить на малій висоті, ЗРК спрацює не так ефективно і засіче його в межах не більше 100 кілометрів.

"У разі прольоту західної авіації на відстані понад 300 кілометрів, силами наведення С-400 вже не обійтися. Доведеться наводити ракету літаком ДРЛО", — пояснює Фокусу авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валентин Романенко.

Завдяки передовим військовим технологіям, західні винищувачі засікти не так просто. Більшість із них забезпечені бортовими комплексами оборони, за допомогою яких вистежуються теплові та радіолокаційні пастки, додає фахівець.

"Електронне обладнання винищувачів збиває наведення ракет, воно створює електронні перешкоди ворожим комплексам ППО. У цьому сенсі ЗС РФ легше засікти транспортний літак ЗСУ", — продовжує Романенко.

Другий варіант протидії F-16, за його оцінками, виглядає примітивніше. Можна встановити далекобійні ракети Р-33 або Р-37 класу "повітря-повітря" на винищувачі Су-35 і атакувати.

"Якщо все ж росіяни застосують зв'язку літака ДРЛО і комплексу С-400, найкращим виходом для ЗСУ буде не літати в цей час на винищувачах F-16. Льотчикам прийде повідомлення про роботу російського розвідлітака", — зауважує експерт.

Навіщо ЗСУ комплекси наведення AWACS

Система С-400 доволі потужна, але часто російські засоби ППО не захищають окупантів від елементарних українських атак дронами і ракетами, каже Фокусу полковник запасу, ексспікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Ступінь загроз для авіації залежить від того, яку модифікацію літаків F-16 Київ отримає від Заходу. Проблеми з безпекою варто очікувати в разі отримання старих варіантів, випущених 40 років тому. У сучасних винищувачів немає проблем із виявленням ворожих ракет, зазначає військовий експерт.

ЗСУ досягнуть максимальної повітряної переваги, якщо, окрім літаків, Захід поставить хоча б кілька одиниць авіаційного комплексу радіообнаружения і наведення AWACS. Це аналог російських ДРЛО, завдяки якому можна бачити, що відбувається на ворожих позиціях на відстані 500 кілометрів.

Крім цього, переваги F-16 залежать від використовуваних ними ракет. Отримавши американські винищувачі, Україна зможе бити дозвуковими протикорабельними ракетами AGM-84 Harpoon з повітря на більшу відстань, ніж наземними системами. А значить для російського флоту в Чорному морі з'являться нові загрози, підсумував Селезньов.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 15 листопада заявив про відправлення українських пілотів на тренувальні місії на винищувачах F-16. Навчання ведеться "мінімальними" групами.

У Повітряних силах ЗСУ раніше спростували відомості про початок навчання пілотів на винищувачах F-16 у румунському навчальному центрі. На території комплексу лише почали будувати фундамент.