Есть условие: Бельгия подтвердила намерение передать Украине истребители F-16

По итогам встречи министра обороны Рустема Умерова с бельгийской коллегой Людивин Дедондер стало известно, что стороны готовы начать процесс настройки путей поставки боеприпасов, запчастей и техоборудования для истребителей.

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Бельгия подтвердила свое намерение передать Украине многоцелевые истребители F-16 с целью обеспечения защиты воздушного пространства. Однако по условиям соглашения, самолеты могут быть переданы не ранее 2025 года. Кроме того, предусмотрено и обучение украинских пилотов. Об этом шла речь на встрече министра обороны Рустема Умерова с бельгийской коллегой Людивин Дедондер, передает преслужба украинского оборонного ведомства.

Говоря о поставках необходимого оборудования со стороны Бельгии, Умеров выразил благодарность стране-партнеру за постоянную поддержку и широкое участие в укреплении оборонных сил Украины.

По его словам, сейчас сторонам нужно начать процесс настройки путей поставки боеприпасов, запчастей и техоборудования для F-16.

"Бельгия подтверждает намерения передать Украине самолеты F-16 в 2025 году", – отметили в Минобороны.

В ходе встречи Умеров и Дедондер также обсудили возможность принять представителей бельгийского оборонно-промышленного комплекса в Украине в начале 2024 года. Общий объем техпомощи ВСУ от Брюсселя составляет более €320 миллионов.

Напомним, 29 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой перед Советом Украина-НАТО сообщил, что истребители F-16 помогут увеличить потери оккупантов и укрепить украинскую противовоздушную оборону, но не сломают ситуацию на поле боя.

20 ноября военный обозреватель Денис Попович заявил, что Украина может получить истребители F-16 в первой половине 2024 года. Он отметил, что решение о предоставлении самолетов уже принято.

Также 21 ноября в OSINT-команде Tatarigami-UA заявили, что истребители F-16 с ракетами AIM-120D смогут уменьшить угрозу со стороны Воздушно-космических сил РФ. В результате ВСУ смогут бороться с вражескими самолетами, которые не смогут избегать зоны действия ПВО.