"Орієнтуємося на весну": військовий оглядач спрогнозував терміни постачання F-16 (відео)

В Україні протягом 2023 року іноземні експерти й надалі проводять роботу стосовно оцінки аеродромів для багатоцільових винищувачів.

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Контрнаступ ЗСУ у 2023 році не був швидким через різні фактори, серед яких – відсутність авіації у великій кількості, зокрема F-16, але сучасні винищувачі наша держава може отримати у першій половині 2024 року. Військовий оглядач Денис Попович розповів подробиці в ефірі телеканалу "Прямий".

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Рішення щодо надання Україні вже ухвалено, а нині йде навчання пілотів. З його слів, є повідомлення стосовно того, що вже пілоти навчаються, або готуються до цього.

"Це питання часу, коли з'являться, хотілося б по швидше. Будемо орієнтуватися на весну", – повідомив Попович.

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F-16 в Україні та зміни в авіаційній галузі

В Україні як заявив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк, функціонуватиме структура, головним завданням якої є організація всебічного забезпечення неперервного процесу інтеграції у загальну систему Сил оборони України багатоцільового літака F-16. Програму планується реалізувати у два етапи. З його слів, на конференції у Копенгагені партнерам представили план щодо "швидкого треку", розрахованого до кінця 2024 року, та "масштабування".

Олександр Павлюк наголосив на тому, що ключові пріоритети – розвиток спроможностей тактичної авіації Повітряних Сил ЗСУ та переозброєння авіаційних бригад. В Україні іноземні експерти й надалі проводять роботу стосовно оцінки аеродромів для багатоцільових винищувачів, а перші українські пілоти та інженери продовжують навчання на F-16. З його слів, відбудуться значні зміни у авіаційній галузі.

Нагадаємо, 19 листопада у ЗСУ розповіли, як F-16 вплинуть на хід війни. У Повітряних силах підкреслили, що Україні потрібні літаки, здатні завоювати перевагу у повітрі. Винищувачі F-16 можуть не лише уражати ворожі цілі, але й захистити населення від атак військ РФ.