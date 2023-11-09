Дістануть на 900 км: як літаки F-16 змінять ситуацію на полі бою, — полковник ЗСУ (відео)

На думку експерта Петра Черника, ЗСУ, маючи F-16, зможуть зробити залп з 24 ракет, які мають бойову частину вагою пів тонни. При цьому вони досягають відстані, майже удвічі більшої, ніж відстань до Кримського мосту.

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Коли Повітряні Сили отримають винищувачі F-16, то зможуть дістати до позицій ЗС РФ на відстані до 900 км. Крім того, ракет, які дістають на такі відстані, у США є близько 5 тис., тобто — досить багато. Про це ідеться у інтерв'ю полковника ЗСУ Петра Черника, яке він дав Фокусу.

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Черник зауважив, що для літаків F-16 підходить ракета AGM-158 JASSM. Цю ракету він назвав "фантастичною" та кращою "за все, що існує в природі". Зі слів полковника, вона може пролетіти до 900 км і має бойову частину вагою до 500 кг. Таких ракет F-16 може підняти на борт дві шт., пояснив співрозмовник Фокусу та провів деякі підрахунки. При цьому зазначимо, що відстань від підконтрольних Україні території до Кримського мосту — близько 500 км.

Наприклад, ЗСУ можуть отримати дві ескадрильї F-16 — тобто 24 літаки. До кожного можна прикріпити по дві AGM-158 JASSM — отже, маємо 48 ракет. Зі слів Черника, щоб спрямувати ці снаряди точно в ціль, потрібно провести складні розрахунки. Однак, навіть якщо влучить хоча б половина з них, то "це колосально великий крок уперед і це дуже дошкульно для ворога".

Крім того, зазначив полковник ЗСУ, США має близько 5 тис. ракет AGM-158 JASSM. З них "однією тисячею могли би поділитись".

F-16 для України — деталі

AGM-158 JASSM — високоточна крилата ракета класу "повітря-поверхня", яку розробили у США у 80-их рр. минулого століття. Орієнтовна вартість ракети — 850 тис. дол. Випуском займається компанія Lockheed Martin, яка до 2023 року виробляла 500 ракет на рік, але анонсує, що може випускати удвічі більше.

Зазначимо, влітку 2023 року президент України Володимир Зеленський відвідав низку країн Європи, намагаючись зібрати "літакову коаліцію" для надання винищувачів F-16. В підсумку було оголошено, що ЗСУ мають шанс отримати близько 42 літаків від Нідерландів, а українські пілоти вирушили на навчання на закордонні військові бази.

Як повідомив речник Повітряного командування Юрій Ігната, Україна отримає F-16 не раніше весни 2024 року. Втім, російські військкори впевнені, що винищувачі вже на території України — їх начебто провезли таємно у розібраному стані.

Нагадуємо, вдень 9 листопада представники російської влади в Криму заявили, що начебто відбулась атака українських ракет "Нептун" по Севастополю. Тим часом напередодні, 8 листопада, ЗС РФ вдарили по Одещині та поцілили у цивільний вантажний корабель.