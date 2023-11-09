Достанут на 900 км: как самолеты F-16 изменят ситуацию на поле боя, — полковник ВСУ (видео)

По мнению эксперта Петра Черника, ВСУ, имея F-16, смогут сделать залп из 24 ракет, которые имеют боевую часть весом полтонны. При этом они достигают расстояния, почти вдвое большего, чем расстояние до Крымского моста.

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Когда Воздушные Силы получат истребители F-16, то смогут достать до позиций ВС РФ на расстоянии до 900 км. Кроме того, ракет, которые достают на такие расстояния, в США есть около 5 тыс., то есть — достаточно много. Об этом говорится в интервью полковника ВСУ Петра Черника, которое он дал Фокусу.

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Черник отметил, что для самолетов F-16 подходит ракета AGM-158 JASSM. Эту ракету он назвал "фантастической" и лучше "всего, что существует в природе". По словам полковника, она может пролететь до 900 км и имеет боевую часть весом до 500 кг. Таких ракет F-16 может поднять на борт две шт., пояснил собеседник Фокуса и провел некоторые подсчеты. При этом отметим, что расстояние от подконтрольных Украине территории до Крымского моста — около 500 км.

Например, ВСУ могут получить две эскадрильи F-16 — то есть 24 самолета. К каждому можно прикрепить по две AGM-158 JASSM — следовательно, имеем 48 ракет. По словам Черника, чтобы направить эти снаряды точно в цель, нужно провести сложные расчеты. Однако, даже если попадет хотя бы половина из них, то "это колоссально большой шаг вперед и это очень чувствительно для врага".

Кроме того, отметил полковник ВСУ, США имеет около 5 тыс. ракет AGM-158 JASSM. Из них "одной тысячей могли бы поделиться".

F-16 для Украины — детали

AGM-158 JASSM — высокоточная крылатая ракета класса "воздух-поверхность", которую разработали в США в 80-х гг. прошлого века. Ориентировочная стоимость ракеты — 850 тыс. долл. Выпуском занимается компания Lockheed Martin, которая до 2023 года производила 500 ракет в год, но анонсирует, что может выпускать вдвое больше.

Отметим, летом 2023 года президент Украины Владимир Зеленский посетил ряд стран Европы, пытаясь собрать "самолетную коалицию" для предоставления истребителей F-16. В итоге было объявлено, что ВСУ имеют шанс получить около 42 самолетов от Нидерландов, а украинские пилоты отправились на обучение на зарубежные военные базы.

Как сообщил представитель Воздушного командования Юрий Игната, Украина получит F-16 не раньше весны 2024 года. Впрочем, российские военные уверены, что истребители уже на территории Украины — их якобы провезли тайно в разобранном состоянии.

Напоминаем, днем 9 ноября представители российской власти в Крыму заявили, что якобы состоялась атака украинских ракет "Нептун" по Севастополю. Между тем накануне, 8 ноября, ВС РФ ударили по Одесской области и попали в гражданский грузовой корабль.