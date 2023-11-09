Взрывы в Крыму: в Минобороны РФ заявили об атаке ракетой "Нептун"

Оборонное ведомство РФ заявило о якобы сбитии противокорабельной ракеты над акваторией Черного моря у побережья полуострова.

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Вечером 9 ноября в Министерстве обороны Российской Федерации заявили о якобы попытке ракетной атаки по временно оккупированному Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства России в Telegram.

Российские власти обвинили Украину в якобы попытке атаковать с помощью противокорабельной ракеты "Нептун".

"9 ноября около 17:40 мск пресечена попытка ракетной атаки киевского режима с применением противокорабельной ракеты "Нептун" по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что российские средства противовоздушной обороны якобы обнаружили и уничтожили ракету над акваторией Черного моря у побережья временно оккупированного Крыма.

На момент выхода публикации глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов не прокомментировал ракетную атаку.

Взрывы в Крыму: что известно

10 октября после 16:00 во временно оккупированном Севастополе прогремел мощный взрыв. Местные жители сообщали, что в центральной части города слышны сирены машин скорой помощи. По словам так называемого губернатора города Михаила Развожаева, над морем российская противовоздушная оборона якобы уничтожила воздушную цель.

Напомним, 8 ноября во временно оккупированном Крыму во время воздушной тревоги над Севастопольской бухтой поднялся дым. Кроме этого, наземный и морской транспорт у города остановился.

9 ноября представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что украинская разведка будет проводить новые спецоперации во временно оккупированном Крыму. Он не стал раскрывать детали, однако анонсировал "волнующие новости".