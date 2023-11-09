Вибухи в Криму: в Міноборони РФ заявили про атаку ракетою "Нептун"

Оборонне відомство РФ заявило про нібито збиття протикорабельної ракети над акваторією Чорного моря біля узбережжя півострова.

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Ввечері 9 листопада у Міністерстві оборони Російської Федерації заявили про нібито спробу ракетної атаки по тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили в пресслужбі оборонного відомства Росії у Telegram.

Російська влада звинуватила Україну в нібито спробі атакувати за допомогою протикорабельної ракети "Нептун".

"9 листопада близько 17:40 мск припинено спробу ракетної атаки київського режиму із застосуванням протикорабельної ракети "Нептун" по об'єктах на території Російської Федерації", — йдеться у повідомленні.

В оборонному відомстві зазначили, що російські засоби протиповітряної оборони начебто виявили та знищили ракету над акваторією Чорного моря біля узбережжя тимчасово окупованого Криму.

На момент виходу публікації голова окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов не прокоментував ракетну атаку.

Вибухи в Криму: що відомо

10 жовтня після 16:00 в тимчасово окупованому Севастополі пролунав потужний вибух. Місцеві жителі повідомляли, що в центральній частині міста чути сирени машин швидкої допомоги. Зі слів так званого губернатора міста Михайла Развожаєва, над морем російська протиповітряна оборона нібито знищила повітряну ціль.

Нагадаємо, 8 листопада в тимчасово окупованому Криму під час повітряної тривоги над Севастопольською бухтою здійнявся дим. Крім цього, наземний і морський транспорт у міста зупинився.

9 листопада представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що українська розвідка проводитиме нові спецоперації в тимчасово окупованому Криму. Він не став розкривати деталі, проте анонсував "хвилюючі новини".