Ракета Х-31П попала в гражданское судно в Одесской области, есть погибший, — Братчук (фото)

По зарубежному гражданскому кораблю ударила российская ракета, которая имеет боевую часть весом около 100 кг. Ракета убила одного человека и ранила нескольких человек из экипажа корабля.

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8 ноября ВС РФ запустили управляемую авиационную ракету Х-31П по Одесской области и попали в гражданское судно, которое плавало под флагом Либерии. В момент удара судно заходило в один из украинских черноморских портов. В результате российского обстрела погиб один человек, есть раненые. О деталях российского преступления рассказал представитель Одесской ОГА Сергей Братчук в Telegram-канале.

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Братчук пояснил, что ракету Х-31П враг запустил с самолетов тактической авиации, которые находились в воздушном пространстве над Черным морем. Ракета повредила судно и от ее взрыва пострадали гражданские. В частности, один человек погиб (лоцман). Также есть раненые: количество не указано, но известно, что среди пострадавших — экипаж корабля (граждане Филиппин) и работник порта.

По словам чиновника, раненых доставили в госпиталь, чтобы им оказали помощь медики.

На фотографиях, опубликованных Братчуком, можно увидеть последствия удара Х-31П. В частности заметно, что есть повреждения на командирском мостике и внутри корабля.

Х-31П — ракета советского производства, которая способна лететь со скоростью 650-1250 км/ч., имеет боевую часть весом от 87 до 110 кг, длину 4-5 метров и ориентировочно стоит около 550 тыс. долл.

Обстрел Одесской области 8 ноября — детали

Отметим, Братчук не указал, в какое время суток произошел прилет российской ракеты — утром или вечером. Впрочем, в Одесской области 8 ноября трижды объявлялась воздушная тревога: в 00:47, в 14:26 и в 16:38.

Одесская область, сигнал воздушной тревоги 8 ноября 2023 года Фото: alert.in.ua

На страницах Facebook Воздушных Сил ВСУ и Воздушного командования"Юг" пока нет деталей российского удара по Одесской области. На странице главы Одесской ОВА Олега Кипера также отсутствуют комментарии, а есть только сообщения о начале и завершении воздушных атак ВС РФ.

Отметим, ВС РФ начали регулярно обстреливать черноморские порты Украины после расторжения зернового соглашения, о чем заявил президент РФ Владимир Путин. В частности, с августа по ноябрь 2023 года под удары российских ракет и дронов-камикадзе страдали порты Одессы, Черноморска, Измаила, Рени. Также от обстрелов страдали регионы Румынии — на территории этой страны обнаруживали обломки российских беспилотников.

Впрочем, даже при отсутствии зерновой сделки в порты Украины начали приходить зарубежные суда, которые вывозили украинское зерно и пищевые продукты. При этом россияне и дальше наносили удары по портам, при этом именно 8 ноября состоялось прямое попадание по зарубежному кораблю.

Напоминаем, немецкие журналисты попали в штаб подразделения ВСУ, которое управляет ударными дронами. В кадр попал боец, который прибыл из ФРГ. В то же время украинские военные эксперты рассказали о дронах Сил обороны, которые долетели до Москвы в течение последних полгода.