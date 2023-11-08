Російська ракета Х-31П влучила у цивільне судно в порту Одещини, є загиблий, — Братчук (фото)

По закордонному цивільному кораблю вдарила російська ракета, яка має бойову частину вагою майже 100 кг. Ракета убила одну людину та поранила кількох людей з екіпажу корабля.

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8 листопада ЗС РФ запустили керовану авіаційну ракету Х-31П по Одеській області та поцілили у цивільне судно, яке плавало під прапором Ліберії. У момент удару судно заходило у один з українських чорноморських портів. Внаслідок російського обстрілу загинула одна людина, є поранені. Про деталі російського злочину розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram-каналі.

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Братчук пояснив, що ракету Х-31П ворог запустив з літаків тактичної авіації, які перебували у повітряному просторі над Чорним морем. Ракета пошкодила судно та від її вибуху постраждали цивільні громадяни. Зокрема, одна людина загинула (лоцман). Також є поранені: кількість не вказана, але відомо, що серед постраждалих — екіпаж корабля (громадяни Філіппін) та працівник порту.

За словами посадовця, поранених доправили до шпиталю, щоб їм надали допомогу медики.

На світлинах, опублікованих Братчуком, можна побачити наслідки удару Х-31П. Зокрема помітно, що є пошкодження на командирському містку та всередині корабля.

Х-31П — ракета радянського виробництва, яка здатна летіти зі швидкістю 650-1250 км/год., має бойову частину вагою від 87 до 110 кг, довжину 4-5 метрів та орієнтовно коштує близько 550 тис. дол.

Обстріл Одещини 8 листопада — деталі

Зазначимо, Братчук не вказав, в який час доби стався приліт російської ракети — зранку чи увечері. Втім у Одеській області 8 листопада тричі оголошувалась повітряна тривога: о 00:47, о 14:26 та о 16:38.

Одеська область, сигнал повітряної тривоги 8 листопада 2023 року Фото: alert.in.ua

На сторінках Facebook Повітряних Сил ЗСУ та Повітряного командування "Південь" наразі поки що немає деталей російського удару по Одещині. На сторінці голови Одеської ОВА Олега Кіпера також відсутні коментарі, а є лише повідомлення про початок та завершення повітряних атак ЗС РФ.

Зазначимо, ЗС РФ почала регулярно обстрілювати чорноморські порти України після розірвання зернової угоди, про що заявив президент РФ Володимир Путін. Зокрема, з серпня по листопад 2023 року під удари російських ракет та дронів-камікадзе страждали порти Одеси, Чорноморська, Ізмаїлу, Рені. Також від обстрілів потерпали регіони Румунії — на території цієї країни виявляли уламки російських безпілотників.

Втім навіть за відсутності зернової угоди у порти України почали приходити закордонні судна, які вивозили українське збіжжя та харчові продукти. При цьому росіяни і далі завдавали удари по портах, при цьому саме 8 листопада відбулось пряме влучання по закордонному кораблю.

Нагадуємо, німецькі журналісти потрапили у штаб підрозділу ЗСУ, який керує ударними дронами. У кадр потрапив боєць, який прибув з ФРН. Водночас українські військові експерти розповіли про дрони Сил оборони, які долетіли до Москви протягом останніх пів року.