Міжконтинентальна "Булава": російська атомна субмарина провела успішні випробування ракети, — Reuters

За даними Міноборони РФ, після цих випробувань атомний підводний човен "Император Александр III" буде прийнято до складу ВМФ РФ.

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Новий російський атомний підводний човен стратегічного призначення "Император Александр III" успішно провів випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Булава". Про це 5 листопада повідомило агентство Reuters із посиланням на Міністерство оборони Росії.

Ракету, яка, за даними Федерації американських учених, розрахована нести до шести ядерних боєголовок, було запущено з підводної позиції в Білому морі біля північного узбережжя Росії. Вона вразила ціль на відстані в тисячі кілометрів — на півострові Камчатка на Далекому Сході, повідомили в Міноборони.

"Запуск балістичної ракети є завершальним елементом державних випробувань, після якого буде ухвалено рішення про прийняття крейсера до складу ВМФ", — йдеться в повідомленні оборонного відомства.

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Що відомо про атомні підводні човни РФ

За даними російських джерел, атомна субмарина "Император Александр III" є сьомою з російських атомних підводних човнів проєкту 955 "Борей" ("Арктичний вітер") і четвертою з модернізованого варіанту "Борей-А".

Підводний човен класу "Борей" озброєний 16 ракетами "Булава" — 12-метрова (40-футова) ракета має дальність дії близько 8000 кілометрів (5000 миль).

За класифікацією НАТО, ці субмарини відомі як підводні човни класу "Долгорукий". Перша така субмарина під назвою "Юрій Долгорукий" стала першим атомним підводним човном нового покоління, спущеним на воду РФ з часів холодної війни.

Згідно з поточними планами, розкритими російськими ЗМІ, Росія має намір побудувати загалом від 10 до 12 підводних човнів класу "Борей", які будуть розділені між Північним і Тихоокеанським флотами.

Будуються ще три субмарини класу "Борей" — "Князь Пожарський", "Дмитро Донський" і "Князь Потьомкін". За даними російських ЗМІ, плануються також ще два катери.

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Нагадаємо, Фокус писав, що 20 червня президент США Джо Байден назвав реальною загрозу того, що РФ все ж таки зважиться на ядерний удар через війну в Україні. Але глава Білого дому не повідомив, на які дані розвідки він спирається.

Також Фокус повідомляв, що у відповідь на заяву Байдена нардеп Олексій Гончаренко висловився про ідею ініціювати в Україні власну ядерну програму.