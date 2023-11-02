Наказ про ядерний удар: як субмарини ВМС США використовують буй Buoy Fly (фото)

Пристрій AN/BRR-6/6B забезпечує зв'язок безпосередньо з президентом США і розгортається в той час, коли стратегічний підводний човен перебуває на великій глибині.

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ВМС США опублікували фотографії, на яких добре видно прив'язний буй зв'язку, встановлений на підводних човнах з балістичними ракетами класу Ohio. Це найважливіший елемент обладнання, розроблений спеціально для того, щоб ці човни могли отримувати накази про нанесення ядерного удару. Про це листопада повідомили оглядачі The War Zone.

На кадрах — заключна сертифікація в серії післяремонтних випробувань систем буїв зв'язку AN/BRR-6/6B — Buoy Fly. Яке саме технічне обслуговування було проведено на буї минулого місяця, поки що незрозуміло. Принаймні станом на 2017 рік ВМС модернізували ці системи на всіх субмаринах класу Ohio для підвищення їхньої надійності та ефективності.

Есперти пояснили, що систему AN/BRR-6/6B встановлюють на підводні човни з балістичними ракетами, вона являє собою буй, який буксирують, для забезпечення зв'язку в момент, коли субмарина перебуває на великій глибині.

Buoy Fly вивантажують з відсіку підводного човна USS Tennessee

"Кожен човен має два буксирувані буї зв'язку, єдиною функцією яких є підтримка стратегічних вимог ядерного командування, управління і зв'язку ВМС, підключення президента США до приймача зв'язку балістичних ракетних підводних човнів (SSBN) для виконання завдання стратегічного стримування", — цитують оглядачі документ морських сил.

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Тим часом дані про специфікацію Buoy Fly обмежені, також невідомо чи існують у підводних човнів Ohio інші буйкові системи зв'язку. Відомо лише, що під час розгортання буй підіймається на значно меншу глибину і тягнеться під водою за підводним човном, що перебуває на великій глибині.

Також Buoy Fly може приймати сигнали в низькочастотному (LF), середньочастотному (MF) і високочастотному (HF) діапазонах.

Транспортування Buoy Fly

"Це вказує на те, що система має бути прикріплена до троса значної довжини, оскільки типові ОНЧ-передачі за оптимальних умов не можуть проникати на глибину понад 100 футів (30м) під водою", — зазначили експерти.

За їхніми словами, AN/BRR-6/6B є пасивною системою, що працює тільки на прийом. Це означає, що вона не може бути використана для передачі повідомлень з підводного човна, але має інші важливі переваги.

Зі свого боку представники ВМС повідомили, що буйкова система забезпечує значну оперативну гнучкість, надаючи можливість пасивного приймання повідомлень під час перебування на глибині з мінімальним впливом на маневреність і виявлення човна.

Раніше повідомлялося, що 6 вересня в КНДР спустили на воду підводний човен "Герой Кім Гун Ок" із тактичною ядерною зброєю. Субмарина має увійти до складу підводного дивізіону при Східноморському флоті ВМС КНДР.