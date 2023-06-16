Реакція на пуск ракет КНДР: атомна субмарина ВМС США прибула до Південної Кореї вперше за шість років

Підводний човен USS Michigan SSGN, який здатний нести 150 крилатих ракет Tomahawk, прибув на військову базу за 320 км від Сеула. Командувач південнокорейським флотом віце-адмірала Кім Мьйон Су повідомив, що мета приходу субмарини — посилення стратегічних активів на Корейському півострові.

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У п'ятницю, 16 червня, американський 18 000-тонний атомний підводний човен USS Michigan SSGN класу Ohio пришвартувався до ключової військово-морської бази в Пусані, Південна Корея. Прихід однієї з найбільших субмарин ВМС США відбувся вперше за останні шість років, повідомляє південнокорейське агентство новин Yonhap.

У публікації наголошується, що субмарина Michigan, яка здатна нести 150 крилатих ракет Tomahawk, увійшла на територію бази за 320 км від Сеула після того, як Північна Корея 15 червня запустила дві балістичні ракети малої дальності в бік Східного моря на знак явного протесту проти масштабних навчань сил США і союзників.

Крім того, прихід атомного підводного човна відбувся в рамках обіцянок США більше посилити стратегічні активи на Корейському півострові відповідно до Вашингтонської декларації, прийнятої президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем і головою Білого дому Джо Байденом під час квітневого саміту.

"Візит американського SSGN до Південної Кореї спрямований на суттєве виконання угоди у Вашингтонській декларації, ухваленій у квітні. Він демонструє перевагу можливостей і позиції альянсу Південної Кореї та США у реалізації принципу "мир через силу", — заявив командувач південнокорейського флоту віце-адмірала Кім Мьйон Су.

Також повідомлялося, що під час візиту Michigan до країни військово-морських сил Південної Кореї та США планують провести спільні навчання з проведення спеціальних операцій з реагування на просування північнокорейських загроз.

Раніше повідомлялося, що Китай звинуватив Сполучені Штати в розв'язуванні нових перегонів озброєнь після того, як тихоокеанський військовий альянс AUKUS вирішив продати Австралії три атомні підводні човни. У березні офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь заявив, що США "встають на помилковий та небезпечний шлях".