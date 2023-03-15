Атомні підводні човни для Австралії: Китай звинуватив Захід у розпалюванні нових гонок озброєнь

Пекін стверджує, що рішення військового альянсу трьох країн AUKUS продати Австралії три атомні підводні човни порушує норми Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Однак у Білому домі наголосили, що субмарини не будуть озброєні ядерними боєголовками.

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У Китаї різко відреагували на рішення тихоокеанського військового альянсу AUKUS продати Австралії три атомні підводні човни (АПЧ) типу Virginia з конвенційною зброєю. Офіційний представник МЗС КНР Ван Венбінь 14 березня заявив, що "встають на помилковий та небезпечний шлях", розпалюючи нову гонку озброєнь. Про це повідомляють оглядачі War Is Boring.

Як аргумент, китайська сторона заявила, що угода AUKUS є проявом "типового менталітету часів холодної війни". Пекін стверджує, що таким чином США, Великобританія та Австралія порушують умови Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, оскільки неядерна держава отримає підводні човни з ядерною силовою установкою, що забезпечує більшу безшумність.

"Остання спільна заява США, Великобританії та Австралії демонструє, що три країни заради власних геополітичних інтересів повністю ігнорують стурбованість міжнародної спільноти і все далі й далі йдуть шляхом помилок і погроз", — заявив Ван Венбінь.

Подібна риторика прозвучала і з боку китайської місії при ООН, яка наголосила, що рішення AUKUS є кричущим актом, що веде до ризику поширення ядерної зброї та підживлює гонку озброєння. Китайці обурюються тим, що Австралії будуть передані "тонни збагаченого урану збройової якості", що є проявом подвійних стандартів, які підривають авторитет міжнародної системи контролю за нерозповсюдженням ЯЗ.

Які човни отримає Австралія

В межах угоди AUKUS Австралія купує три АПЧ класу Virginia, з перспективою купівлі ще двох підводних човнів такого ж класу. Крім того, з 2027 року США та Великобританія розміщуватимуть свої підводні човни в Західній Австралії в межах стримування Китаю через агресивну політику Пекіна щодо Тайваню. При цьому в адміністрації Джо Байдена наголосили, що підводні човни не будуть оснащені ядерними боєголовками.

Підписання угоди військового альянсу AUKUS, до якого входять Австралія, США та Великобританія

Крім того, прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбаніз оголосив про багаторічний план Австралії щодо створення атомних ударних підводних човнів (SSN), які будуть використовувати британський дизайн та американські системи озброєнь. Нові субмарини будуть оснащені реактором Rolls Royce і матимуть систему вертикального запуску (VLS). Перші австралійські човни будуть побудовані компанією ASC в Аделаїді на початку 2030-х років, а загальна вартість програми AUKUS, за попередніми даними, досягне до 2055 257 млрд доларів США.

Атомний підводний човен USS John Warner SSN-785

Раніше повідомлялося, що з 15 по 19 березня в Оманській затоці триватимуть спільні морські навчання трьох країн — Китаю, Ірану та Росії. У Міноборони КНР зазначили, що навчання сприятимуть "поглибленню практичної співпраці між військово-морськими силами країн-учасниць".