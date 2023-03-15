Китай, Іран та Росія оголосили про проведення спільних військових навчань

Спільні заходи під назвою "Пояс морської безпеки-2023", як зазначають у Міноборони КНР, сприятимуть "поглибленню практичного співробітництва між військово-морськими силами країн-учасниць".

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З 15 до 19 березня в Оманській затоці триватимуть спільні морські навчання трьох країн — Китаю, Ірану та Росії. Про це повідомило у WeChat Міністерство оборони КНР, передає 15 березня The Jerusalem Post.

У китайському Міноборони зазначили, що навчання сприятимуть "поглибленню практичного співробітництва між військово-морськими силами країн-учасниць".

Нагадаємо, під час брифінгу 14 березня представник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер прокоментував нестачу боєприпасів у українських бійців. За його словами, захисники матимуть важку боротьбу з російськими загарбниками навесні та влітку через проблеми з озброєнням.

Також 14 березня ЗМІ повідомили про лист сенаторів до Пентагону з приводу постачання Україні винищувачів F-16. Восьмеро посадовців підписали звернення до американського міністра оборони, де попросили надати перелік умов для надання літаків українським оборонцям.

Тим часом росЗМІ повідомляють про другу хвилю мобілізації у РФ. Журналісти розповіли, що росіяни почали отримувати повістки. Очевидці стверджують, що розносять їх приховано.

Впродовж 14 березня ЗС РФ обстріляли Херсонщину 78 разів та запустили близько 400 снарядів. Внаслідок ворожої атаки постраждало четверо осіб, двоє з них — співробітники ДСНС.