За добу ЗС РФ обстріляли Херсонщину 78 разів, є поранені, — ОВА

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що по регіону впродовж 14 березня випустили близько 400 снарядів з важкої артилерії та "Градів". Внаслідок ворожих атак поранено четверо людей, двоє з яких — рятувальники.

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Впродовж 14 березня ЗС РФ здійснили 78 обстрілів Херсонської області. Ворог випустив по регіону 396 снарядів з важкої артилерії та РСЗВ "Град". Про це стало відомо з соцмереж Олександра Прокудіна, голови Херсонської обласної військової адміністрації.

"27 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки, територію підприємства", — розповів посадовець.

За словами Прокудіна, сам Херсон за минулу добу російські армійці обстріляли 7 разів. Також він повідомив, що 14 березня з деокупованої території Херсонщини евакуювали 74 мешканця.

Керівник виконавчого апарату Херсонської облради Юрій Соболевський розповів про наслідки ворожих атак регіону. За його словами, поранення отримали чотири людини. Зокрема, поранені двоє працівників ДСНС.

"Люди, які наближають перемогу своєю працею, рятуючи життя інших", — написав він.

Нагадаємо, у Херсонській області до 17 березня введена посилена комендантська година. Місцевим мешканцям не можна виходити зі своїх осель з 17:00 до 6:30. У ОВА це пояснили ризиком проникнення ворожих ДРГ.

Вчора, 14 березня, ЗС РФ обстріляли Краматорськ. Внаслідок атаки поранено дев’ять осіб, одна людина загинула. Ворожий снаряд пошкодив під’їзд триповерхового будинку в центрі міста.

Журналісти оприлюднили дані про деяких високопоставлених російських командирів, яких підозрюють у воєнних злочинах. Зокрема, бомбардуванням Маріуполя та облогою сирійського міста Алеппо командувала одна людина — генерал-полковник ЗС РФ Михайло Мізинцев.