Наказували бомбити міста: ЗМІ розповіли про високопоставлених воєнних злочинців ЗС РФ

За словами журналістів, у справах про воєнні злочини в Україні фігурують понад 600 росіян, серед яких є високопосадовці та чиновники.

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Українська прокуратура зібрала сотні досьє на російських військових, яких підозрюю у воєнних злочинах. Деякі з них є високопоставленими військовими ЗС РФ. Про це пише видання The Guardian.

Як розповів головний прокурор Харківської області Олександр Фільчаков, російських командирів і генералів почали поміщати на спеціальну "карту-схему" з воєнними злочинцями минулого року.

"І ми продовжуємо оновлювати список, тиждень за тижнем", — сказав Фільчаков.

Журналісти зібрали дані про деяких високопоставлених російських командирів, яких підозрюють у воєнних злочинах.

М'ясник Маріуполя

Видання пише, що бомбардування Маріуполя порівнюють із облогою сирійського міста Алеппо, після того, як РФ розпочала свою кампанію з підтримки президента Башара Асада у 2015 році. Знищенням обох міст командував генерал-полковник ЗС РФ Михайло Мізинцев.

Військові експерти, з якими розмовляли журналісти, говорять, що в Маріуполі він використав частину досвіду, отриманого в Сирії, де керував жорстокими бомбардуваннями, які зруйнували більшу частину Алеппо. Мізинцев спочатку відрізав українські сили від їхніх шляхів постачання, а потім відтісняв їх, вулиця за вулицею, даючи накази про безладні обстріли та бомбардування міста.

Обстріл Харкова касетними боєприпасами

Журналісти пишуть, що північно-східний район Харкова росіяни неодноразово обстрілювали касетними бомбами РБК-500 і 300-мм касетними боєприпасами від системи реактивного залпового вогню "Смерч". Видання пише, що, швидше за все, генерал-полковник ЗС РФ Олександр Журавльов був тим, хто підписав наказ про початок безладних обстрілів Харкова. Зазначається, що Журавльов також допомагав Мізинцеву стирати із землі Алеппо.

Щоправда, як сказано в матеріалі, після українського наступу й деокупації практично всієї території Харківської області, Журавльова змістили з позиції та поставили на його місце генерал-лейтенанта Романа Берднікова.

Повідомляється, що 57-річний Журавльов тричі вирушав у Сирію та був удостоєний однієї з найвищих російських військових нагород — Героя Російської Федерації.

Ракетні удари по Кременчуку та Дніпру

Видання повідомляє, що ракетними ударами, які зруйнували торговий центр "Амстор" у місті Кременчук 27 червня 2022 року, а також житловий багатоповерховий будинок у Дніпрі в січні 2023 року, командував полковник ЗС РФ Олег Тимошин.

За словами журналістів, про цього російського військового практично нічого невідомо. Він навчався в Тамбовському вищому військовому авіаційному училищі льотчиків і був призначений командиром полку після того, як у 2019 році помер його попередник полковник Вадим Білолюдцев.

Також повідомляють, що безпосереднім начальником Тимошина в ланцюжку командування є Сергій Дронов, головнокомандувач ВПС Росії, який відповідає за всі повітряні операції військового в Україні. Він також керував російськими повітряними силами в Сирії.

Різанина в Бучі

Видання нагадало, що після того, як російські війська пішли з Бучі на Київщині, у місті виявили 458 тіл, похованих у десятках братських могил. Ще сотні трупів мирних жителів було виявлено під завалами будинків у Бородянці та Гостомелі. Передбачається, що операцією ЗС РФ у цьому напрямі керував 40-річний Азатбек Омурбеков.

У матеріалі сказано, що Омурбеков, уродженець Узбекистану, нині служить на посаді командира 64-ї окремої мотострілецької бригади. 2014 року його нагородив "за видатні заслуги" тодішній заступник міністра оборони РФ Дмитро Булгаков.

Щоправда, як повідомляється, незрозуміло, де Омурбеков перебуває зараз. У деяких джерелах ідеться про те, що після відступу з Київської області Омурбекова перекинули в Білорусь. Однак, за іншими даними, згодом вони дійшли до Бєлгорода, звідки приєдналися до інших полків в операціях на Харківщині.

Зазначається, що Омурбеков, як і всі вищі офіцери, дислоковані в Україні, виконував накази Олега Салюкова, генерала армії та нинішнього головнокомандувача сухопутних військ Росії.

Раніше журналісти NYT повідомили, що МКС відкриє дві справи про воєнні злочини РФ в Україні. У Гаазі збираються порушити справи про викрадення українських дітей і навмисні удари ЗС РФ по цивільній інфраструктурі України.