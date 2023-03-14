Приказывали бомбить города: СМИ рассказали о высокопоставленных военных преступниках ВС РФ

По словам журналистов, в делах о военных преступлениях в Украине фигурируют более 600 россиян, среди которых есть высокопоставленные военные и чиновники.

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Украинская прокуратура собрала сотни досье на российских военных, которые подозреваются в военных преступлениях. Некоторые из них являются высокопоставленными военными ВС РФ. Об этом пишет издание The Guardian.

Как рассказал главный прокурор Харьковской области Александр Фильчаков, российских командиров и генералов начали помещать на специальную "карту-схему" с военными преступниками в прошлом году.

"И мы продолжаем обновлять список, неделя за неделей", — сказал Фильчаков.

Журналисты собрали данные о некоторых высокопоставленных российских командиров, которых подозревают в военных преступлениях.

Мясник Мариуполя

Издание пишет, что бомбардировки Мариуполя сравнивают с осадой сирийского города Алеппо, после того, как РФ начала свою кампанию по поддержке президента Башара Асада в 2015 году. Уничтожением обоих городов командовал генерал-полковник ВС РФ Михаил Мизинцев.

Военные эксперты, с которыми беседовали журналисты, в Мариуполе он использовал часть опыта, полученного в Сирии, где руководил жестокими бомбардировками, разрушившими большую часть Алеппо. Мизинцев сначала отрезал украинские силы от их путей снабжения, а затем теснил их, улица за улицей, давая приказы о беспорядочных обстрелах и бомбардировках города.

Обстрелы Харькова кассетными боеприпасами

Журналисты пишут, что северо-восточный район Харькова россияне неоднократно обстреливать кассетными бомбами РБК-500 и 300-мм кассетными боеприпасами от системы реактивного залпового огня "Смерч". Издание пишет, что скорее всего генерал-полковник ВС РФ Александр Журавлев был тем, кто подписал приказ о начале беспорядочных обстрелах Харькова. Отмечается, что Журавлев также помогал Мизинцеву стирать с лица земли Алеппо.

Правда, как сказано в материале, после украинского наступления и деоккупации практически всей территории Харьковской области, Журавлева сместили с позиции и поставили на его место генерал-лейтенанта Романа Бредникова.

Сообщается, что 57-летний Журавлев трижды отправлялся в Сирию и был удостоен одной из высших российских военных наград: Героя Российской Федерации.

Ракетные удары по Кременчугу и Днепру

Издание сообщает, что ракетными ударами, которые разрушили торговый центр "Амстор" в городе Кременчуг 27 июня 2022 года, а также жилой многоэтажный дом в Днепре в январе 2023, командовал полковник ВС РФ Олег Тимошин.

По словам журналистов, об этом российском военном практически ничего неизвестно. Он учился в Тамбовском высшем военном авиационном училище летчиков и был назначен командиром полка после того, как в 2019 году скончался его предшественник полковник Вадим Белолюдцев.

Также сообщатся, что непосредственным начальником Тимошина в цепочке командования является Сергей Дронов, главнокомандующий ВВС России, отвечающий за все воздушные операции военного в Украине. Он также руководил российскими воздушными силами в Сирии.

Резня в Буче

Издание напомнило, что после того, как российские войска ушли из Бучи в Киевской области, в городе обнаружили 458 тел, захороненных в десятках братских могил. Еще сотни трупов мирных жителей были обнаружены под завалами домов в Бородянке и Гостомеле. Предполагается, что операцией ВС РФ на этом направлении руководил 40-летний Азатбек Омурбеков.

В материале сказано, что Омурбеков, уроженец Узбекистана, в настоящее время служит в должности командира 64-й отдельной мотострелковой бригады. В 2014 году он был награжден "за выдающиеся заслуги" тогдашним заместителем министра обороны РФ Дмитрием Булгаковым.

Правда, как сообщается, непонятно, где Омурбеков находится в данный момент. В некоторых источниках говорится, что после отступления из Киевской области Омурбекова перебросили в Беларусь. Однако по другим данным, впоследствии они дошли до Белгорода, откуда присоединились к другим полкам в операциях на Харьковщине.

Отмечается, что Омурбеков, как и все высшие офицеры, дислоцированные в Украине, выполнял приказы Олега Салюкова, генерала армии и нынешнего главнокомандующего сухопутными войсками России.

Ранее журналисты NYT сообщили, что МУС откроет два дела о военных преступлениях РФ в Украине. Так, в Гааге собираются возбудить дела о похищении украинских детей и намеренных ударах ВС РФ по гражданской инфраструктуре Украины.