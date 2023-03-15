За сутки ВС РФ обстреляли Херсонскую область 78 раз, есть раненые, — ОВА

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что по региону в течение 14 марта выпустили около 400 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов". В результате вражеских атак ранены четыре человека, двое из которых — спасатели.

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В течение 14 марта ВС РФ совершили 78 обстрелов Херсонской области. Враг выпустил по региону 396 снарядов из тяжелой артиллерии и РСЗО "Град". Об этом стало известно из соцсетей Александра Прокудина, главы Херсонской областной военной администрации.

"27 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома, территорию предприятия", — рассказал чиновник.

По словам Прокудина, сам Херсон за прошедшие сутки российские армейцы обстреляли 7 раз. Также он сообщил, что 14 марта с деоккупированной территории Херсонщины эвакуировали 74 жителя.

Руководитель исполнительного аппарата Херсонского облсовета Юрий Соболевский рассказал о последствиях вражеских атак региона. По его словам, ранения получили четыре человека. В частности, ранены двое работников ГСЧС.

"Люди, которые приближают победу своим трудом, спасая жизнь других", — написал он.

Напомним, в Херсонской области до 17 марта введен усиленный комендантский час. Местным жителям нельзя выходить из своих домов с 17:00 до 6:30. В ОВА это объяснили риском проникновения враждебных ДРГ.

Вчера, 14 марта, ВС РФ обстреляли Краматорск. В результате атаки ранены девять человек, один человек погиб. Вражеский снаряд повредил подъезд трехэтажного дома в центре города.

Журналисты обнародовали данные о некоторых высокопоставленных российских командирах, подозреваемых в военных преступлениях. В частности, бомбардировкой Мариуполя и осадой сирийского города Алеппо командовал один человек — генерал-полковник ВС РФ Михаил Мизинцев.