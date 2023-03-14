Обстрел Краматорска: в ОВА заявили, что количество раненых возросло (фото, видео)

Прокуратура Донбасса проводит расследование по факту нарушения обычаев войны. Российская ракета повредила жилые дома и детский сад.

Related video

Сегодня, 14 марта, ВС РФ совершили обстрел Краматорска. В результате атаки ранены девять гражданских и погиб один человек. Об этом сообщил в соцсетях Павел Кириленко, начальник Донецкой областной военной администрации.

Чиновник написал, что по состоянию на 13:30 стало известно уже о девяти раненых. Еще один человек погиб в результате вражеского обстрела Краматорска.

"Россияне ударили ракетой по центру города, повредили 9 многоэтажек, детсад, здание Ощадбанка и 2 гражданских автомобиля", — рассказал Кириленко.

Последствия обстрела Краматорска сегодня, 14 марта

По его словам, на месте сейчас работают муниципальные службы и полицейские.

"Россия ежедневно атакует мирные города украинской Донецкой области, пренебрегая всеми правилами ведения войны. За все ответит", — пообещал начальник Донецкой ОВА.

Обстрел Краматорска 14 марта: РФ снова нарушает законы войны

Прессслужба Донецкой областной прокуратуры сообщила, что правоохранители расследуют факт нарушения законов и обычаев войны. По их данным, ВС РФ совершили ракетный обстрел центра Краматорска.

"Ракета захватчиков попала в многоквартирный дом, в результате чего повреждены перекрытия и стена одного из подъездов, разбиты окна и балконы", — рассказали в прокуратуре.

Последствия обстрела Краматорска Фото: Областная прокуратура Донецкой области Последствия обстрела Краматорска Фото: Областная прокуратура Донецкой области Последствия обстрела Краматорска Фото: Областная прокуратура Донецкой области Последствия обстрела Краматорска Фото: Областная прокуратура Донецкой области Последствия обстрела Краматорска Фото: Областная прокуратура Донецкой области Последствия обстрела Краматорска Фото: Областная прокуратура Донецкой области

В пресс-службе заявили, что продолжается досудебное расследование.

Напомним, в результате обстрела Краматорска сегодня частично разрушен подъезд трехэтажного дома. Также повреждены здания, расположенные рядом. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным погибшего в результате атаки человека и пообещал, что виновные будут наказаны.

По данным ГСЧС, в городе разрушены 25 многоквартирных домов. Также спасатели рассказали, что пострадавший человек погиб в карете "скорой".