ВС РФ обстреляли жилой квартал Краматорска: есть жертвы (фото, видео)

По информации Донецкой ОВА, россияне нанесли ракетный удар по центральной части города, в результате чего три человека получили ранения. СМИ, в свою очередь, сообщают об одном погибшем.

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Около 8.30 в сети появились сообщения о взрывах в Краматорске Донецкой области. Позже в телеграмме опубликовали видео с последствиями вражеского обстрела.

На видео и фото видно, как спасатели разбирают завалы трехэтажного дома.

Начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко также опубликовал фото с места обстрела. По его словам, в результате российской атаки ранены по меньшей мере трое гражданских.

"Россияне ударили ракетой по центру города. По оперативной информации, повредили шесть многоэтажек", — написал Кириленко.

Последствия обстрела ВС РФ Краматорска с утра 14 марта Фото: Павел Кириленко / Facebook Последствия обстрела ВС РФ Краматорска с утра 14 марта Фото: Павел Кириленко / Facebook Последствия обстрела ВС РФ Краматорска с утра 14 марта Фото: Павел Кириленко / Facebook

Также чиновник заявил, что кроме спасателей на месте работают правоохранители.

Корреспондент издания "Радио Свобода" сообщил, что видел одного погибшего. В результате обстрела частично разрушен подъезд дома и повреждены здания, расположенные рядом.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел Краматорска. Он подтвердил, что на месте погиб один человек и выразил соболезнования его родным.

"Государство-зло продолжает воевать с мирным населением. Уничтожая жизнь и не оставляя ничего человеческого. Каждый удар, уносящий невинную жизнь, должен приводить к законному и справедливому приговору, который наказывает за убийство. Так обязательно будет", — написал Зеленский.

Напомним, вчера в Харьковской области бойцы сбили российский БПЛА. Как выяснилось позже, беспилотник был самодельным. Бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель" опубликовал фото его обломков и пошутил, что именно так выглядит "импортозамещение" в РФ.

Также 13 марта глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о последствиях вражеских обстрелов одного из населенных пунктов Куцурубского района. В результате атаки разрушены жилые дома, два человека погибли.