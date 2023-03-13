ВС РФ обстреляли жилые дома в Николаевской области, есть погибшие, — ОВА (фото)

Во вражеский обстрел, по словам главы облгосадминистрации Виталия Кима, попал населенный пункт Куцурубской громады. Пока известно о двух погибших, а под завалами могут находиться люди.

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Сегодня утром, 13 марта, российские оккупанты обстреляли один из населенных пунктов Куцурубской громады Николаевской области. В настоящее время известно о двух погибших. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Только что россияне обстреляли населенный пункт Куцурубской громады Николаевского района. По предварительной информации, под завалами могут быть еще люди. Есть разрушение жилых домов", — проинформировал он.

Через несколько минут Виталий Ким сообщил, что в результате утреннего вражеского обстрела погибли 45-летний мужчина и 43-летняя женщина. Ребенок 7 лет был госпитализирован в больницу с травмами.

На месте продолжают работать спасатели.

В Запорожской ОВА 11 марта сообщили, что российские кафиры попали в объект жизнеобеспечения в Запорожье, в котором проживают, в том числе, вынужденные переселенцы. Отмечается, что на месте попаданий вспыхнул пожар и работали экстренные службы.

Экипаж патрульного катера "Айленд" ВМС ВСУ на Николаевщине смог уничтожить российскую крылатую ракету из пушки, установленной на катере. Катер Украина получила в качестве помощи от США. Он манёвренный и быстрый, позволяет проходить в местах, где слишком мелко для больших катеров и оснащен американскими пулеметами и гранатометами.