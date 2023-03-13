ЗС РФ обстріляли житлові будинки на Миколаївщині, є загиблі, — ОВА (фото)

Під ворожий обстріл, за словами очільника обласної адміністрації Віталія Кіма, потрапив населений пункт Куцурубської громади. Наразі відомо про двох загиблих, а під завалами можуть перебувати люди.

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Сьогодні зранку, 13 березня, російські окупанти обстріляли один із населених пунктів Куцурубської громади Миколаївської області. На цей час відомо про двох загиблих. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Щойно росіяни обстріляли населений пункт Куцурубської громади Миколаївського району. За попередньою інформацією, під завалами можуть бути ще люди. Є руйнування житлових будинків", — проінформував він.

За кілька хвилин Віталій Кім повідомив, що внаслідок ранкового ворожого обстрілу загинули 45-річний чоловік і 43-річна жінка. Дитину 7 років госпіталізували до лікарні з травмами.

На місці продовжують працювати рятувальники.

В Запорізькій ОВА 11 березня повідомили, що російські окупанти поцілили в об'єкт життєзабезпечення в Запоріжжі, в якому проживають зокрема вимушені переселенці. Зазначається, що на місці влучань спалахнула пожежа і працювали екстрені служби.

Екіпаж патрульного катера "Айленд" ВМС ЗСУ на Миколаївщині зміг знищити російську крилату ракету з гармати, встановленої на катері.ЗСУ. Катер Україна отримала як допомогу від США. Він — маневровий і швидкий, дозволяє проходити в місцях, де занадто мілко для більших катерів та оснащений американськими кулеметами та гранатометами.