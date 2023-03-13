"Импортозамещение": в Харьковской области защитники сбили российский самодельный БПЛА, — генерал

Над Чугуевским районом украинские защитники сбили вражеский беспилотник, несший заряд для РПГ. Оценивая его обломки, бойцы выяснили, что беспилотник, скорее всего, самодельный.

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В Харьковской области украинские защитники сбили российский БПЛА. Как потом выяснилось, беспилотник был самодельным. Об этом сообщил в соцсетях бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель".

Военнослужащий рассказал, что сбитый в Харьковской области БПЛА может быть самодельным. Беспилотник нес заряд для ручного противотанкового гранатомета (РПГ).

"Вчера в Чугуевском районе наши военные 40 бригады сбили вражеский БПЛА, который нес заряд РПГ. Судя по внешнему виду, аппарат, скорее всего, кустарного производства", — написал Мельник.

Сбитый защитниками Харьковщины БПЛА Фото: Телеграмм Сергея Мельника "Марсель"

Также бригадный генерал пошутил, что так выглядит "импортозамещение" в России.

Напомним, также сегодня бойцы ВСУ показали работу с украинским БТР "Буцефал". Посредством этой техники защитники находят позиции ВС РФ и открывают огонь по ним. На одном из опубликованных видео видно уничтожение вражеской пехоты.

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