"Імпортозаміщення": на Харківщині захисники збили російський саморобний БПЛА, — генерал

Над Чугуївським районом українські оборонці збили ворожий безпілотник, який ніс заряд для РПГ. Оцінюючи його уламки, бійці з’ясували, що безпілотник скоріш за все саморобний.

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На Харківщині українські захисники збили російський БПЛА. Як потім з’ясувалось, безпілотник був саморобним. Про це повідомив у соцмережах бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель".

Військовослужбовець розповів, що збитий у Харківській області БПЛА може бути саморобним. Безпілотник ніс заряд для ручного протитанкового гранатомета (РПГ).

"Вчора у Чугуївському районі наші військові 40 бригади збили ворожий БПЛА, який ніс заряд РПГ. Судячи з зовнішнього вигляду, апарат, скоріш за все, кустарного виробництва", — написав Мельник.

Збитий захисниками Харківщини БПЛА Фото: Телеграм Сергія Мельника "Марсель"

Також бригадний генерал пожартував, що так виглядає "імпортозаміщення" у Росії.

Нагадаємо, також сьогодні бійці ЗСУ показали роботу з українським БТР "Буцефал". За допомогою цієї техніки оборонці знаходять позиції ЗС РФ та відкривають вогонь по них. На одному з опублікованих відео видно знищення ворожої піхоти.

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