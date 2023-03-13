Бойцы ВСУ показали кадры работы в украинском БТР "Буцефал" под Бахмутом (видео)

С помощью бронетранспортера украинские военные обнаруживают позиции российских войск и наносит удары по ним, а также прикрывают пехоту при штурме.

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Бойцы Вооруженных сил Украины применяли украинские бронетранспортеры (БТР-4) "Буцефал" на Бахмутском направлении в Донецкой области. Предоставленные военными кадры работы опубликовали в Telegram-канале KARYMAT.

Сообщается, что солдаты украинской армии наносили удары из 30-мм пушки.

На первом и втором ролике два БТР-4 "Буцефал" обнаруживают позицию российских войск, после чего начинают вести по ней огонь. На третьем видео военные на технике прикрывают пехоту при штурме позиций ВС РФ в районе Бахмута.

Что известно о БТР-4 "Буцефал"?

"Буцефал" — полноприводный восьмиколесный бронетранспортер с колесной формулой 8×8, разработанный в Украине — в Харьковским конструкторским бюро машиностроения. Техника предназначена для транспортировки бойцов механизированных подразделений и огневой поддержки в бою. БТР используют для оснащения подразделений, способных вести боевые действия в разных условиях, даже в случае применения оружия массового поражения.

БТР-4 может выполнять поставленные задачи круглосуточно, в различных климатических условиях, на дорогах с различным покрытием и в условиях полного бездорожья. Диапазон рабочих температур воздуха от -40 до +55°C.

Напомним, 10 марта украинские пограничники показали, как держат оборону на Бахмутском направлении с помощью минометов. Бойцы сил обороны не только уничтожают вражескую технику, но и личный состав ВС РФ.

В ВСУ также показали успешную работу мобильных ПВО. Их главное преимущество — быстрое развертывание и перемещение на местности в зависимости от расположения врага.