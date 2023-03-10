Отражены штурмы и уничтожены ПТРК: пограничники показали, как держат оборону на Донбассе (видео)

Бойцы сил обороны не только уничтожают вражескую технику, но и личный состав. На протяжении 9 марта россияне в боях против пограничников потеряли убитыми и ранеными более 50 человек.

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Российская пехота на маршрутах движения и в укрытиях была уничтожена пограничниками на бахмутском направлении с помощью минометов. В Telegram Госпогранслужбы 10 марта опубликовали соответствующее видео.

Минометчики эффективно уничтожили личный состав врага. Снайперская пара украинских пограничников сорвала планы захватчиков по поводу широкого наступления. Украинские защитники ликвидировали оккупанта, пытавшегося вывезти резерв на линию столкновения. Утратив ориентировку, 10 штурмовиков решили закрепиться за разрушенным сооружением. Впоследствии их и уничтожили пограничники-минометчики.

На другом направлении в Донецкой области также бойцы ВСУ продемонстрировали отличный результат. Операторы БПЛА совершили успешный "сброс" на главы российских оккупантов. Боеприпас уничтожил блиндаж, в котором находились захватчики, а также противотанковый их ракетный комплекс. В общей сложности за 9 марта, как доложили пограничники, вражеские силы потеряли ПТРК, 24 человека убиты и еще 27 ранены.

Оборона Бахмута продолжается, несмотря на попытки российских подразделений захватить город. Захватчикам не удается окружить гарнизон. Российские войска теряют свои наиболее боеспособные подразделения, в том числе десантников и "вагнеровцев".

Ранее Фокус опубликовал заявление спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого относительно того, что большая часть "вагнеровцев" полегла на бахмутских полях. Психологическое состояние наемников крайне низкое. Спикер предполагает, что бесславная история "вагнеровцев" скоро закончится. Также он отметил, что оборона Бахмута остается важной задачей для ВСУ.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский лично прибыл на территорию Бахмута, чтобы убедиться, что город можно удержать. Он напомнил, что оборона населенного пункта длится почти 10 месяцев. Силы обороны сумели реализовать ряд тактических действий, которые к настоящему моменту не дали россиянам захватить город в оперативное окружение, но ситуация остается тяжелой.