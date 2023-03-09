"Держимся 10 месяцев, ситуация очень тяжелая": Сырский рассказал об обороне Бахмута

По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ, успешность обороны зависит от хитрости командиров. Александр Сырский заверил, что враг не взял город благодаря тактическим действиям украинских защитников.

Related video

Александр Сырский прокомментировал ситуацию на Бахмутском направлении. Он заявил, что у врага не получилось взять Бахмут благодаря тактике ВСУ. Об этом стало известно с поста генерал-полковника и командующего Сухопутными войсками в соцсетях.

По словам генерал-полковника, оборона в первую очередь зависит от стратегии, дисциплины и доверия бойцов. По его мнению, залог успеха — хитрость командиров и умение предусматривать действия врага.

"Оборона Бахмута продолжается почти 10 месяцев. Силы обороны совершили ряд тактических действий, которые на данный момент не дали врагу взять город в оперативное окружение. Но ситуация остается очень тяжелой. Российские силы действуют привычными методами, не считают людей. Но количество воинов не является решающим преимуществом или фактором победы", — заявил Сырский.

Военный заверил, что защитники Украины понимают значение города для России и знают планы ВС РФ по действиям на других участках фронта. Ситуацию в Бахмуте генерал назвал "динамической". По его словам, оборона города продолжается.

"Здесь каждый ход и решения способны кардинально ее изменить. Каждый день имеет самую высокую ценность", — добавил военный.

Напомним, сегодня Сырский рассказал, что после захвата Бахмута враг сможет приступить к широкомасштабному наступлению с применением армейских и десантных частей на боевой технике. По его словам, во время штурма города погибли тысячи захватчиков.

Ранее, 8 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что на Бахмутском направлении ВСУ уничтожают "самые мощные, профессиональные подразделения "Вагнера". Чиновница назвала это победой и добавила, что украинские защитники не покидают Бахмут.