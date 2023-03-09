"Это тоже победа": в Минобороны рассказали о массовом уничтожении ВС РФ вблизи Бахмута

Силы обороны, по словам замминистра Анны Маляр, не покидают город, а вражеская пехота и бронетанковые соединения уже не могут концентрировать все свои усилия для продвижения по разным направлениям в обход населенного пункта.

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Показатель уничтожения личного состава российских захватчиков и техники вблизи Бахмута только растет. Замминистра обороны Украины Анна Маляр 8 марта в эфире национального телемарафона назвала это победой.

Она обратила внимание на то, что профессиональные кадры российской армии уничтожаются в большом количестве. Это позволяет рассчитывать на положительную динамику ослабления войск агрессора.

"Наши мужественные воины уничтожают врага, и самые мощные, профессиональные подразделения "Вагнера" там — это победа", — отметила представитель оборонного ведомства.

Маляр добавила, что вблизи Бахмута продолжаются ожесточенные бои, а украинские защитники не покидают город. Вражеская пехота и бронетанковые соединения уже не могут концентрировать все свои усилия для продвижения по разным направлениям в обход населенного пункта. Все это позволяет надеяться на быстрое истощение враждебных сил, эффективность которых становится все ниже.

Напомним, что аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете от 8 марта заявили о возможном локальном успехе ВС РФ в районе Бахмута. Прифронтовой город носит лишь символический характер для президента России Владимира Путина. По мнению специалистов ISW, российские войска контролируют не менее половины Бахмута, но украинское оборонное ведомство этого не подтверждает. Политическую цель по взятию города российское руководство не смогло реализовать. Интенсивные бои в этой локации продолжаются уже более полугода

Известно также, что командующий Сухопутными войсками Александр Сырский прибыл в Бахмут. Он отметил, что россияне бросают в бой самые подготовленные части ПИК "Вагнер" и других войск, поэтому ВСУ ежедневно снижают их наступательный потенциал. Защитники города позволяют украинским войскам накопить потенциал для наступления, что в перспективе поможет освободить временно оккупированные территории, контролируемые российскими захватчиками.