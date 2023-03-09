"Це теж перемога": в Міноборони розповіли щодо масового знищення ЗС РФ поблизу Бахмута

Сили оборони, зі слів замміністерки Ганни Маляр, не залишають місто, а ворожа піхота та бронетанкові з'єднання вже не можуть концентрувати усі свої зусилля для просування на різних напрямах в обхід населеного пункту.

Related video

Показник знищення особового складу російських загарбників та їхньої техніки поблизу Бахмута тільки зростає. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 8 березня в етері національного телемарафону назвала це перемогою.

Вона звернула увагу на те, що професійні кадри російської армії знищуються у великій кількості. Це дозволяє розраховувати на позитивну динаміку послаблення військ агресора.

"Наші мужні воїни знищують ворога, і найпотужніші, найпрофесійніші підрозділи "Вагнера" там — це перемога", – зазначила представниця оборонного відомства.

Маляр додала, що поблизу Бахмута тривають запеклі бої, а українські захисники не залишають місто. Ворожа піхота та бронетанкові з'єднання вже не можуть концентрувати всі свої зусилля для просування на різних напрямах в обхід населеного пункту. Все це дозволяє сподіватися на швидке виснаження ворожих сил, ефективність яких стає дедалі нижчою.

Нагадаємо, що аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму зведенні від 8 березня заявили про можливий локальний успіх ЗС РФ у районі Бахмута. Прифронтове місто має лише символічний характер для президента Росії Володимира Путіна. На думку фахівців ISW, російські війська контролюють щонайменше половину Бахмута, але українське оборонне відомство цього не підтверджує. Політичної мети щодо взяття міста російське керівництво не змогло реалізувати. Інтенсивні бої у цій локації тривають вже понад пів року

Відомо також, що Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський прибув до Бахмута. Він зазначив, що окупанти кидають у бій найпідготовленіші частини ПВК "Вагнер" та інших військ, тому ЗСУ щодня знижують їх наступальний потенціал. Захисники міста дають змогу українським військам накопичити потенціал для наступу, що у перспективі допоможе звільнити тимчасово окуповані території, які нині контролюють російські загарбники.