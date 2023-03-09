Російські війська захопили щонайменше половину Бахмута, — ISW (карта)

На думку аналітиків, можливий локальний успіх ЗС РФ у районі прифронтового міста має лише символічний характер для президента Росії Володимира Путіна.

Related video

Російські війська, ймовірно, контролюють щонайменше половину Бахмута, хоча Москва навряд чи здатна розвинути потенційний успіх у місті Донецької області, такого висновку дійшли воєнні дослідники з "Інституту вивчення війни" у зведенні за 8 березня.

Російські офіційні особи вважають, що захоплення промислового населеного пункту надасть Москві плацдарм для подальшого наступу на інші українські міста, тоді як експерти відводять цьому локальному успіху російського президента Володимира Путіна лише символічне значення.

У зведенні ISW згадується про те, що ПВК "Вагнер", що фінансується Євгеном Пригожиним, у середу, 8 березня, захопила половину території Бахмуту. На день раніше аналітики зазначали, що українські сили завершили вихід із деяких районів міста.

Очікується, що активність російських військ посилиться у північно-східній та південно-східній частинах міста для обходу річки Бахмутки. Попри ймовірний успіх, ISW не бачать передумов для стрімких проривів в інших районах, крім Бахмута, навіть якщо ЗС РФ вдасться взяти місто під свій повний контроль.

Карта Бахмуту

"ISW не помітив якихось свідчень того, що російські війська мають добре екіпіровані і підготовлені резерви для наступу далі Бахмута. Більшість підрозділів ЗС РФ на Донбасі вже беруть участь у наступальних операціях, зокрема морські піхотинці, які приєдналися до сил в Бахмуті в січні 2023 року", — зазначили аналітики.

Інформація Генштабу ЗСУ про ситуацію в Бахмуті

У той же час Генштаб ЗСУ не підтверджує дані про захоплення росіянами будь-яких територій Бахмута, а навпаки відзначають успішне відбиття атак росіян і згадують про десять обстрілів, яких зазнав Бахмутський район.

"На Бахмутському напрямку окупанти не припиняють штурмових дій у напрямку міста Бахмут. Наші захисники відбили атаки в населених пунктах Оріхово-Васильівка, Дубово-Васильівка, Бахмут, Іванівське та Олександро-Шультине", — йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, опубліковано.

Раніше Фокус повідомляв, що, за даними ISW, Кремль активно вербує добровольців та готується до затяжної війни з Україною.

Нагадаємо, що 9 березня в США висловилися про те, що Бахмут може стати останньою битвою для ПВК "Вагнер". За оцінками полковника ВПС США у відставці Седрика Лейтона, російські найманці з ПВК зазнають важеих втрат, а запаси озброєнь, швидше за все, вичерпуються.