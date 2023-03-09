Российские войска захватили как минимум половину Бахмута, — ISW (карта)

По мнению аналитиков, возможный локальный успех ВС РФ в районе прифронтового города носит лишь символический характер для президента России Владимира Путина.

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Российские войска, вероятно, контролируют по меньшей мере половину Бахмута, хотя Москва вряд ли способна развить потенциальный успех в городе Донецкой области, к такому выводу пришли военные исследователи из "Института изучения войны" в сводке за 8 марта.

Российские официальные лица считают, что захват промышленного населенного пункта предоставит Москве плацдарм для дальнейшего наступления на другие украинские города, тогда как эксперты отводят этому локальному успеху российского президента Владимира Путина лишь символическое значение.

В сводке ISW упоминается о том, что ЧВК "Вагнер", которая финансируется Евгением Пригожиным, в среду, 8 марта, захватила половину территории Бахмута. Днем ранее аналитики отмечали, что украинские силы завершили выход из некоторых районов города.

Ожидается, что активность российских войск усилится в северо-восточной и юго-восточной частях города для обхода реки Бахмутки. Несмотря на предполагаемый успех, ISW не видят предпосылок для стремительных прорывов в других районах, помимо Бахмута, даже если ВС РФ удастся взять город под свой полный контроль.

Карта Бахмута

"ISW не заметил каких-то свидетельств того, что у российских войск имеются хорошо экипированные и подготовленные резервы для наступления дальше Бахмута. Большинство подразделений ВС РФ на Донбассе уже участвуют в наступательных операциях, в том числе морские пехотинцы, которые присоединились к силам в Бахмуте в январе 2023 года", — отметили аналитики.

Информация Генштаба ВСУ о положении в Бахмуте

Вместе с тем Генштаб ВСУ не подтверждает данные о захвате россиянами каких-либо территорий Бахмута, а наоборот отмечают успешное отражение атак россиян и упоминают о десяти обстрелах, которым подвергся Бахмутский район.

"На Бахмутском направлении оккупанты не прекращают штурмовых действий в направлении города Бахмут. Наши защитники отразили атаки в населенных пунктах Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ивановское и Александро-Шультине", — говорится в сводке Генштаба ВСУ, опубликованное 9 марта.

Ранее Фокус сообщал, что, по данным ISW, Кремль активно вербует добровольцев и готовится к затяжной войне с Украиной.

Напомним, что, 9 марта в США высказались о том, что Бахмут может стать последней битвой для ЧВК "Вагнер". По оценкам полковника ВВС США в отставке Седрика Лейтона, российские наемники из ЧВК несут значительные потери, а запасы вооружений, скорее всего, иссякают.