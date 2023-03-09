"Актуальность растет каждый день": Сырский объяснил важность обороны Бахмута

Командующий Сухопутными войсками отметил, что оккупанты бросают в бой самые подготовленные части ЧВК "Вагнер" и войск, поэтому ВСУ каждый день снижают их наступательный потенциал.

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Украинские военные продолжают оборону Бахмута, что позволяет накапливать резервы для готовящегося наступления ВСУ. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

Каждый день обороны города позволяет Украине выигрывать время, по словам Сырского, и дать время на подготовку резервных частей. Оборона Бахмута также приводит к потерям ВС РФ наиболее подготовленных и боеспособных частей войск и "вагнеровцев".

Также Сырский отметил, что заявления владельца ЧВК "Вагнер" Пригожина подтверждают, что после захвата Бахмута наемниками у противника будут развязаны руки, и он сможет начать широкомасштабное наступление с применением армейских и десантных частей на боевой технике.

"Это еще раз доказывает очень важную роль Бахмута в общей системе обороны нашей группировки. Тысячи врагов, погибших при штурме города – тому яркое подтверждение. Горжусь мужеством и героизмом наших воинов, своей стойкостью срывают планы агрессора", — заявил генерал-полковник Сырский.

Он добавил, что бои на Бахмутском направлении продолжаются. Оккупанты бросают в бой самые подготовленные части ЧВК "Вагнера", а украинские защитники наносят существенный удар по жилой силе и военной технике. Поэтому важен каждый день обороны для уменьшения наступательного потенциала врага, резюмировал Сырский.

Напомним, 8 марта Александр Сырский побывал в районе Бахмута и наградил бойцов знаками отличия.

7 марта президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что Бахмут необходимо удерживать, чтобы оккупанты не получили открытую дорогу для захвата ключевых городов на востоке Украины.