"Получат открытую дорогу": Зеленский объяснил CNN причины удержания Бахмута (карта)

По словам президента, автомобильные связи городскими узлами Краматорска и Славянска ставят эти города в очередь под прицел оккупантов, если России удастся взять под контроль Бахмут.

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Президент Украины Владимир Зеленский, в сегодняшнем интервью с американским журналистом Вольфом Блитцером рассказал о причинах решения удерживать оборону Бахмута и губительных последствиях для городов востока Украины, в случае утраты контроля над городом.

Зеленский называет "тактикой" единство мнений военного руководства Киева о продолжении обороны города после того, как несколько недель атак российских войск оставили осажденный город на пороге падения перед силами оккупантов.

"Мы понимаем, что после Бахмута российские войска смогут пройти дальше и получат открытую дорогу для захвата ключевых городов на востоке Украины. Они могли бы пойти в Краматорск, они могли бы пойти в Славянск, это была бы открытая дорога для россиян после Бахмута в другие города Украины в Донецком направлении", — ответил глава государства на вопрос о стратегической важности удерживания ВСУ для обороны Бахмута.

По словам Зеленского, несмотря на разрушительный штурм города отрядами ЧВК "Вагнер", который разрушил его инфраструктуру и вынудил тысячи людей покинуть город, украинские войска имеют иную мотивацию от целей России, которая надеется любой ценой получить маленькую победу с целью "мобилизовать их общество, чтобы создать представление о том, что армия РФ такая мощная".

[ + – ] Карта боев за Бахмут за 6 марта от ISW

Президент Украины объяснил журналисту, что несмотря на невысокую стратегическую ценность Бахмута, его автомобильные связи с Краматорском и Славянском — двумя густонаселенными промышленными городскими узлами на северо-западе — означают, что эти города будут следующими в прицеле России, если войска РФ смогут взять город под контроль.

На вопрос Блитцера о том, что по слухам, некоторые командиры ставят под сомнение целесообразность удержания Бахмута на фоне растущего числа жертв, Зеленский ответил, что "никогда не слышал ничего подобного" от своих командиров.

"Мы должны думать в первую очередь о наших людях, и никто не должен быть окружен. Военные видят ситуацию там, и несмотря на то, что Россия разрушила почти весь город, наши военные помогали и помогают мирным жителям покинуть город", — подчеркнул украинский лидер.

Напомним, 2 марта глава Минреинтеграции Ирины Верещук сообщила о том, что в Бахмуте до сих пор находится около 5000 мирных жителей, из них несколько десятков детей. Поскольку эвакуация детей из зоны боевых действий является сложным вопросом, она предположила возможность "принуждения".

6 марта издание Bild рассматривало кардинально разные взгляды на ситуацию в Бахмуте между Зеленским и Залужным.

В тот же день, на заседании Ставки верховного главнокомандующего генерал ВСУ Залужный и командующий Сухопутных войск ВСУ Сырский поддержали продолжение обороны Бахмута.