У Зеленского и Залужного кардинально разные взгляды на ситуацию в Бахмуте, — Bild

Как утверждают журналисты, забота об украинских солдатах и решительные действия вызвали народную любовь к главнокомандующему ВСУ, вынудив членов правительства увидеть в генерале будущего конкурента главы государства.

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Между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным возникли разногласия по поводу ситуации в Бахмуте, бои за который продолжаются с лета 2022 года. Об этом 6 марта пишет издание Bild со ссылкой на свои источники в политическом руководстве страны.

Инсайдеры сообщают, что генерал Залужный заинтересован в максимальной защитите своих бойцов, в связи с чем и возникла дискуссия о том, как поступить с Бахмутом. По данным издания, несколько недель назад главнокомандующий ВСУ рассматривал возможность вывода подразделений из города по тактическим соображениям.

"Несмотря на то, что в неустанных попытках взять Бахмут штурмом Россия потеряла много тысяч солдат, многие украинские солдаты также погибли при самоотверженной обороне города. На этом фоне Залужный настаивал на возможном выходе из Бахмута на раннем этапе", — сообщается в материале издания.

Позиция правительства Украины

Представители украинского правительства считают правильным решением удерживать позиции в Бахмуте, поскольку при отходе подобные бои происходили бы в других местах. В материале отмечается, что при штурме города армия РФ уже понесла значительные потери личного состава и тяжелой бронетехники, и сейчас цель состоит в том, чтобы не дать россиянам продвинуться вперед.

В издании утверждают, что благодаря своей убедительной манере поведения Залужный приобрел большую всенародную любовь и популярность, из-за чего ходят слухи о его возможном участии в следующих президентских выборах. Сам генерал никогда не заявлял о своих намерениях баллотироваться, однако, по мнению издания, Зеленский и его окружение, по-видимому, видят в нем возможного конкурента.

Что думают солдаты ВСУ

Большинство бойцов ВСУ, удерживающих Бахмут, разделяет позицию Залужного.

Издание сообщает, что за последние несколько месяцев задавало вопросы десяткам солдат, которые участвуют в обороне города. Большинство из них считает, что отступление должно было произойти давно. Главные вопросы, которыми задавались украинские военные: "Какова наша стратегия? Зачем нам окапываться, когда нас окружает враг?".

Один из бойцов написал в редакцию Bild в субботу: "Если нас здесь полностью окружат, это будет катастрофа".

"Сначала Бахмут был ловушкой для русских, теперь он стал ловушкой для нас. Убиваем их в соотношении 1:7 (на каждого убитого украинца погибает семь русских) — это единственная военная причина держать Бахмут", — сообщил изданию украинский военный советник, пожелавший остаться анонимным.

Напомним, по состоянию на 6 марта заместитель командира батальона "Свобода" Владимир Назаренко назвал ситуацию в Бахмуте "близкой к аду".

Аналитики Института изучения войны в своем отчете за 5 марта предполагали, что украинские силы могут проводить ограниченное отступление в восточной части Бахмута, поскольку у российских войск нет ни живой силы, ни техники для ведения дальнейших наступлений.