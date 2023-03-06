У Зеленського і Залужного кардинально різні погляди на ситуацію в Бахмуті, — Bild

Як стверджують журналісти, турбота про українських солдат та рішучі дії викликали народну любов до головнокомандувача ЗСУ, змусивши урядовців побачити в генералі майбутнього конкурента глави держави.

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Між президентом України Володимиром Зеленським і головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним виникли розбіжності щодо ситуації в Бахмуті, бої за який тривають з літа 2022 року. Про це 6 березня пише видання Bild із посиланням на свої джерела у політичному керівництві країни.

Інсайдери повідомляють, що генерал Залужний зацікавлений у максимальному захисті своїх бійців, у зв'язку з чим виникла дискусія про те, як вчинити з Бахмутом. За даними видання, кілька тижнів тому головнокомандувач ЗСУ розглядав можливість виведення підрозділів із міста з тактичних міркувань.

"Незважаючи на те, що в невпинних спробах взяти Бахмут штурмом Росія втратила багато тисяч солдат, багато українських солдат також загинули в процесі самовідданої оборони міста. На цьому фоні Залужний наполягав на можливому виході з Бахмута на ранньому етапі", — повідомляється в матеріалі видання.

Позиція уряду України

Представники українського уряду вважають правильним рішенням утримувати позиції в Бахмуті, оскільки в разі відходу подібні бої відбувалися б в інших місцях. У матеріалі зазначається, що під час штурму міста армія РФ вже зазнала значних втрат особового складу та важкої бронетехніки, і зараз мета полягає в тому, щоб не дати росіянам просунутися вперед.

У виданні стверджують, що завдяки своїй переконливій манері поведінки Залужний набув великої всенародної любові та популярності, через що ширяться чутки про його можливу участь у наступних президентських виборах. Сам генерал ніколи не заявляв про свої наміри балотуватися, проте, на думку видання, Зеленський і його оточення, мабуть, бачать у ньому можливого конкурента.

Що думають солдати ЗСУ

Більшість бійців ЗСУ, які утримують Бахмут, поділяють позицію Залужного.

Видання повідомляє, що за останні кілька місяців ставило питання десяткам солдат, які беруть участь в обороні міста. Більшість із них вважає, що відступ мав відбутися давно. Головні питання, якими ставилися українські військові: "Яка наша стратегія? Навіщо нам окопуватись, коли нас оточує ворог?".

Один із бійців написав до редакції Bild у суботу: "Якщо нас тут повністю оточать, це буде катастрофа".

"Спочатку Бахмут був пасткою для росіян, тепер він став пасткою для нас. Убиваємо їх у співвідношенні 1:7 (на кожного вбитого українця гине сім росіян) — це єдина воєнна причина тримати Бахмут", — повідомив виданню український військовий радник, який захотів залишитися анонімним.

Нагадаємо, станом на 6 березня заступник командира батальйону "Свобода" Володимир Назаренко назвав ситуацію в Бахмуті "близькою до пекла".

Аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті за 5 березня припускали, що українські сили можуть проводити обмежений відступ у східній частині Бахмута, оскільки російські війська не мають ні живої сили, ні техніки для ведення подальших наступів.