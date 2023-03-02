"Должно быть принуждение": Верещук высказалась об эвакуации детей из Бахмута (видео)

По словам главы Минреинтеграции Ирины Верещук, на данный момент в Бахмуте находится около 5000 мирных жителей, из них несколько десятков детей.

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Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук считает, что несовершеннолетних необходимо насильно эвакуировать из Бахмута, даже если их родители или опекуны хотят остаться в городе и не дают разрешения на вывоз детей. Об этом глава Минреинтеграции заявила в эфире всеукраинского телемарафона.

Верещук отметила, что эвакуация детей из зоны боевых действий является сложным вопросом. Для гражданских в Донецкой области действует обязательная эвакуация с августа прошлого года. Однако если взрослые сами могут принимать решение по данному поводу и нести ответственность за свое решение, то по поводу детей идет дискуссия.

"Я считаю, что должно быть принуждение… В случае, когда смертельная опасность нависает над детьми", — заявила Ирина Верещук.

[ + – ] Ирина Верещук о насильной эвакуации детей

По мнению главы Минреинтеграции, государственные органы, в частности Национальная полиция и органах опеки и попечительства Донецкой ОВА должны располагать необходимыми инструментами, чтобы дети не находились в населенных пунктах, где идут боевые действия.

В Минреинтеграции уже внесли соответствующее постановление, однако в Минсоцполитики не разделяют данную позицию. Кроме того, в международных организациях придерживаются мнения, что вывоз детей должен быть по согласию родителей или опекунов.

"Должна это обсуждать публично, потому что люди спрашивают, как дети могут находиться под плотным огнем, в смертельной опасности. И полиция должна месяцами уговаривать родителей или опекунов выехать", — сказала министр.

Ирина Верещук также добавила, что военнослужащие также выступают за то, чтобы гражданские лица, в частности дети, покинули города, за которые точатся бои.

Напомним, что 28 февраля командир группы аэроразведки с позывным "Мадяр" сообщил, что в Бахмуте очень тяжелая ситуация по всем направлениям. По его словам, ВС РФ хотят взять город в кольцо и для этого безостановочно осуществляют штурмовые действия.

Советник президента Украины Александр Роднянский заявил в интервью 1 марта, что ВСУ могут совершить стратегическое отступление из Бахмута Донецкой области, если в этом будет необходимость.

В тот же день сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что на данный момент решения о выводе украинских войск из Бахмута нет. Он также добавил, что город штурмуют наиболее подготовленные части ЧВК "Вагнер".