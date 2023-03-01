У Зеленского допустили вывод подразделений ВСУ из Бахмута

По словам советника президента Александра Роднянского, если военные оставят город, россияне все равно не смогут быстро продвинуться из-за оборонительных укреплений.

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Вооруженные силы Украины могут совершить стратегическое отступление из Бахмута Донецкой области, если в этом будет необходимость. Об этом в среду, 1 марта, рассказал советник президента Украины Александр Роднянский в интервью американскому телеканалу CNN.

По словам советника президента, сейчас Вооруженные силы России пытаются окружить Бахмут. Для этого они используют наемников ЧВК "Вагнер", которые лучше обучены, чем регулярные войска РФ. Тем не менее пока что украинские военные продолжают удерживать город.

"Наши военные, очевидно, собираются взвесить все варианты. Пока что они удерживают город, но, если понадобится, они стратегически отступят — потому что мы не собираемся жертвовать всеми нашими людьми просто так", — рассказал Роднянский.

Советник президента также отметил, что западный район города хорошо укреплен. Поэтому даже если ВСУ оставят Бахмут, россияне не смогут быстро продвинуться вперед.

"Не ошибитесь, наши контрнаступления скоро будут не за горами", — подытожил Роднянский.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский ранее уже допускал вывод ВСУ из Бахмута. 19 февраля глава государства заявил, что Киеву важно удержать Бахмут, но "не любой ценой".

Бахмут — последние новости

28 февраля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что город Бахмут Донецкой области является эпицентром боевых действий, где оккупанты концентрируют свои силы. По ее словам, россияне стремятся выйти на границы Донецкой области и не оставляет надежд захватить всю территорию Украины. Однако, несмотря на преимущество в живой силе и интенсивность боев, потери оккупантов значительно превышают ВСУ. Украинские подразделения отчитываются об уничтожении до 80% "вагнеровцев".

В тот же день, 28 февраля, боец 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" рассказал, что в Бахмуте сложилась напряженная обстановка для украинских Сил обороны.

Ранее, 27 февраля, командир отдельной тактической группы аэроразведки "Птицы Мадяра" Роберт Бровди рассказал, что ВС РФ пытаются достичь оперативного окружения города Бахмут. По его словам, враг наносит удары по городу артиллерией, танками, РСЗО, минометами, а в последние несколько дней подключил авиацию. Вражеские самолеты залетают по 3-4 раза за ночь.

Ранее, 26 февраля, российский бизнесмен и покровитель "вагнеровцев" Евгений Пригожин сообщил, что первые немецкие танки Leopard 2 направлены под Бахмут в район населенного пункта Часов Яр. Однако наемники ЧВК "Вагнер", которые ведут боевые действия на этом направлении еще не столкнулись с ними в бою.