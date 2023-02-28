Первые танки Leopard 2 прибыли под Бахмут, но на поле боя еще не появились, — Пригожин

Россияне изначально ожидали появления "леопардов" под Запорожьем. Однако руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что по его данным, танки прибыли в район населенного пункта Часов Яр

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Первые немецкие танки Leopard 2 направлены под Бахмут в район населенного пункта Часов Яр. Однако наемники ЧВК "Вагнер", которые ведут боевые действия на этом направлении еще не столкнулись с ними в бою. Об этом 26 февраля рассказал российский бизнесмен и покровитель "вагнеровцев" Евгений Пригожин, передают росСМИ.

"Пока что с "Леопардами" схваток не было, но у нас имеются сведения, что немецкие танки прибывают в Часов Яр. Но на поле боя мы с ними еще не встречались", — сказал Пригожин.

Российские пропагандисты о Leopard 2

Между тем некоторые российские журналисты предполагали, что первые танки Leopard 2 могут быть переброшены под Запорожье, где Вооруженные силы РФ ожидают контрнаступления украинских Сил обороны. Сообщалось, что ВСУ планировали создать ударный танковый кулак, однако планы якобы поменялись и немецкие машины были направлены в одно из самых горячих мест на фронте.

Также некоторые военные "эксперты" предположили, что поставка немецких танков якобы похожа на пиар-акцию. В частности редактор и коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков заявил, что Leopard 2 играют на фронте "символическую роль", и вместо участия в боевых действиях они "может быть высунутся и даже где-то постреляют".

Неоднократно подобные заявления звучали и в эфире российского пропагандистского шоу "60 минут", где гости Ольги Скабеевой пытались преуменьшить значение современных танков на поле боя, а "военкоры" обещали поджигать немецкие танки точно так, как и все остальные. Однако военный обозреватель "Газеты.ru" Михаил Ходаренок предостерег пропагандистов от преждевременных выводов. По его словам, Leopard 2 — современная машина, которая внесет существенный вклад в обстановку на фронте.

"Это очень серьезная машина, с очень серьезной системой управления огнем, и если украинцы получат хотя бы несколько батальонов (1 танковый батальон — до 40 танков, — прим. ред) то это, конечно, внесет свой вклад", — сказал Ходаренок.

Он также отметил, что к поставкам вооружения Украине нужно отнестись серьезно, ведь Запад якобы потребует его "красивого" применения, что может означать новое наступление ВСУ.

Напомним, 24 февраля в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину из Польши прибыли первые немецкие танки Leopard 2. Всего Варшава обязалась передать ВСУ 14 немецких машин.

Министр канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик 26 февраля заявил, что в течение нескольких недель Украина получит еще 10 танков Leopard 2, а также 60 единиц танков Т-72 и модернизированных PT-91 Twardy.