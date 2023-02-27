Военная помощь Польши: Украина получит 10 танков Leopard 2 и 60 единиц польских PT-91 Twardy

Партия боевых танков Leopard 2, как утверждает министр канцелярии Михал Дворчик, будет предоставлена после того, как экипажи украинских танкистов завершат обучения на польских полигонах. А поставка машин PT-91 может состояться и раньше.

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Правительство Польши в течение нескольких недель планирует передать Украине еще 10 танков Leopard 2, а также 60 единиц танков Т-72 и модернизированных PT-91 Twardy. Об этом 26 февраля заявил министр канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в интервью изданию РАР.

По словам чиновника, поставка танков Leopard 2 состоится после того, как экипажи украинских танкистов закончат обучения на полигонах в Польше.

"Подготовка украинских экипажей должна быть завершена. Несколько из этих танков в настоящее время используются в ходе проведения учений. Это перспектива нескольких недель", — заявил министр.

Относительно танков Т-72 и модернизированных PT-91 Twardy, то Дворчик уточнил, что Украина может получить эту технику и раньше.

"Фактически, они уже находятся в процессе передачи. Поэтому вскоре они попадут в Украину", — отметил чиновник.

Кратко о PT-91 Twardy

PT-91 Twardy — основной боевой танк польских вооруженных сил, который серийно выпускался в период с 1995 по 2002 год. Все для нужд польской армии было изготовлено 232 машин. PT-91 — это модернизированная лицензионная версия советского танка Т-72М1. От обычной "семьдесят двойки" он отличается наличием дополнительного 16-мм броневым листом на верхней лобовой детали (ВЛД) корпуса, комбинированной броней башни с песчаными стержнями против кумулятивных снарядов и динамической защитой корпуса ERAWA.

Польша выпускала несколько модификаций PT-91. Twardy — это базовая модификация с двигателем S-12U с турбонадувом, мощность в 850 л.с., что позволяет достичь максимальной скорости в 64 км в час.

На танке установлена система управления огнем собственной разработки СКО-1М "Драва", в результате чего были заменены прицелы, установлен прибор ночного видения, тепловизор польского производства, а также лазерный дальномер с баллистическим вычислителем. В итоге точность ведения огня существенно поднялась. При этом на танке установлена гладкоствольное орудие 2А46, калибром 125 мм.

Сравнивая характеристики PT-91 и советского Т-72 просматривается преимущество польской машины, как в динамике, так и в огневой мощи.

Напомним, передачу Украине польских танков анонсировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 24 февраля. По его словам, правительство страны ведет переговоры с руководством стран союзников для расширения танковой коалиции для Украины.