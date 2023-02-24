В ближайшие дни: Польша передаст Украине 60 модернизированных танков, — Моравецкий

Речь идет о PT-91 Twardy — польской модификации советского Т-72 с новой системой управления огня. Премьер-министр Польши коммуницирует с руководством других-стран партнеров для расширения танковой коалиции для Украины.

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В ближайшие дни Польша передаст Украине еще 60 танков PT-91 Twardy — модернизированную версию Т-72. Об этом в рамках совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 24 февраля, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

"Также на днях мы передадим наши очень хорошие танки PT-91", — в частности, прокомментировал он.

Рассказывая о формировании танковой коалиции для Украины, он уточнил, что Leopard 2 Киеву также передадут Дания, Швеция, Финляндия, Германия и Испания. Помимо этого, Моравецкий заявил, что находится в контакте с руководством других государств для продвижения в этом вопросе и расширения военной помощи украинской стороне.

С начала полномасштабного вторжения Польша передала Киеву около 250 танков Т-72.

PT-91 Twardy — это польская модификация советского Т-72 с новой системой управления огня, динамической защитой ERAWA и мощным двигателем.

В июле 2022 года Польша подтвердила передачу в Украину танков PT-91 Twardy. Восполнить переданную бронетехнику в Польше планируют путем приобретения южнокорейских танков, которые будут поступать в войска до 2026 года.

Первая партия корейских танков К2 и САУ К9 прибыла в Польшу в конце прошлого года.